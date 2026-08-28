STRABAG Aktie
WKN: STR / ISIN: AT000000STR1
|Wiener Börse-Handel im Fokus
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28.08.2026 15:58:54
Gute Stimmung in Wien: ATX Prime mit Zuschlägen
Um 15:42 Uhr steht im Wiener Börse-Handel ein Plus von 1,43 Prozent auf 3 331,65 Punkte an der ATX Prime-Kurstafel. Zuvor ging der ATX Prime 0,010 Prozent stärker bei 3 284,89 Punkten in den Handel, nach 3 284,56 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den ATX Prime bis auf 3 336,71 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 3 284,89 Zählern.
ATX Prime seit Jahresbeginn
Seit Beginn der Woche ging es für den ATX Prime bereits um 2,13 Prozent nach oben. Der ATX Prime erreichte vor einem Monat, am 28.07.2026, den Wert von 3 123,90 Punkten. Vor drei Monaten, am 28.05.2026, wurde der ATX Prime mit einer Bewertung von 2 987,50 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr, am 28.08.2025, wies der ATX Prime einen Stand von 2 322,60 Punkten auf.
Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 25,34 Prozent aufwärts. Bei 3 337,77 Punkten erreichte der ATX Prime bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 2 489,01 Zählern erreicht.
Tops und Flops im ATX Prime aktuell
Die Top-Aktien im ATX Prime sind aktuell STRABAG SE (+ 16,10 Prozent auf 99,50 EUR), Wolford (+ 7,69 Prozent auf 2,24 EUR), AT S (AT&S) (+ 5,59 Prozent auf 155,00 EUR), Frequentis (+ 2,65 Prozent auf 77,40 EUR) und Semperit (+ 2,40 Prozent auf 17,10 EUR). Auf der Verliererseite im ATX Prime stehen hingegen Kapsch TrafficCom (-2,23 Prozent auf 4,39 EUR), Marinomed Biotech (-2,22 Prozent auf 4,40 EUR), AMAG (-2,14 Prozent auf 27,40 EUR), Mayr-Melnhof Karton (-1,68 Prozent auf 76,20 EUR) und Vienna Insurance (-0,84 Prozent auf 70,70 EUR).
ATX Prime-Aktien mit dem größten Handelsvolumen
Im ATX Prime ist die STRABAG SE-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 163 404 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Im ATX Prime hat die Erste Group Bank-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 48,751 Mrd. Euro den größten Anteil.
Dieses KGV weisen die ATX Prime-Mitglieder auf
Unter den ATX Prime-Aktien weist 2026 laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie mit 7,45 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,80 Prozent an der Spitze im Index.
Redaktion finanzen.at
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Aktien in diesem Artikel
|AMAG
|28,00
|0,00%
|AT & S (AT&S)
|154,20
|5,04%
|Erste Group Bank AG
|123,60
|1,81%
|Frequentis
|77,10
|2,25%
|Kapsch TrafficCom AG
|4,59
|2,23%
|Marinomed Biotech AG
|4,40
|-2,22%
|Mayr-Melnhof Karton AG
|76,10
|-1,81%
|OMV AG
|66,90
|-0,45%
|Semperit AG Holding
|17,30
|3,59%
|STRABAG SE
|99,20
|15,75%
|Vienna Insurance
|70,70
|-0,84%
|Wolford AG
|2,34
|12,50%
|ZUMTOBEL AG
|4,09
|0,00%
Indizes in diesem Artikel
|ATX Prime
|3 335,76
|1,56%
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