Gute Stimmung in Wien: ATX Prime nachmittags freundlich

Das macht der ATX Prime am Donnerstagnachmittag.

Der ATX Prime verbucht im Wiener Börse-Handel um 15:41 Uhr Gewinne in Höhe von 0,64 Prozent auf 2 405,74 Punkte. Zuvor ging der ATX Prime 0,036 Prozent höher bei 2 391,29 Punkten in den Handel, nach 2 390,42 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Donnerstag bei 2 409,18 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 2 390,91 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der ATX Prime seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verbucht der ATX Prime bislang einen Verlust von 0,232 Prozent. Vor einem Monat, am 20.10.2025, wies der ATX Prime einen Wert von 2 305,83 Punkten auf. Der ATX Prime erreichte vor drei Monaten, am 20.08.2025, einen Stand von 2 405,64 Punkten. Vor einem Jahr, am 20.11.2024, wurde der ATX Prime auf 1 744,56 Punkte taxiert.

Seit Jahresbeginn 2025 gewann der Index bereits um 31,75 Prozent. Das Jahreshoch des ATX Prime liegt derzeit bei 2 461,76 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 1 745,07 Zählern.

Das sind die Tops und Flops im ATX Prime

Unter den stärksten Einzelwerten im ATX Prime befinden sich aktuell FACC (+ 4,78 Prozent auf 9,65 EUR), Raiffeisen (+ 3,96 Prozent auf 33,62 EUR), UNIQA Insurance (+ 3,96 Prozent auf 13,66 EUR), Rosenbauer (+ 3,08 Prozent auf 46,80 EUR) und AMAG (+ 2,97 Prozent auf 24,30 EUR). Die Verlierer im ATX Prime sind derweil Schoeller-Bleckmann (-6,24 Prozent auf 26,30 EUR), Marinomed Biotech (-1,51 Prozent auf 19,60 EUR), Wienerberger (-0,75 Prozent auf 26,46 EUR), Österreichische Post (-0,66 Prozent auf 30,00 EUR) und Andritz (-0,56 Prozent auf 62,25 EUR).

Diese ATX Prime-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Das größte Handelsvolumen im ATX Prime kann derzeit die UNIQA Insurance-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via Wiener Börse 239 421 Aktien gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie nimmt im ATX Prime, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 34,195 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Fundamentalkennzahlen der ATX Prime-Mitglieder im Blick

Unter den ATX Prime-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Marinomed Biotech-Aktie mit 1,90 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Unter den Aktien im Index zeigt die OMV-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 8,91 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at