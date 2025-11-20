AMAG Aktie
Gute Stimmung in Wien: ATX Prime nachmittags freundlich
Der ATX Prime verbucht im Wiener Börse-Handel um 15:41 Uhr Gewinne in Höhe von 0,64 Prozent auf 2 405,74 Punkte. Zuvor ging der ATX Prime 0,036 Prozent höher bei 2 391,29 Punkten in den Handel, nach 2 390,42 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Donnerstag bei 2 409,18 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 2 390,91 Punkten verzeichnete.
So bewegt sich der ATX Prime seit Jahresbeginn
Seit Beginn der Woche verbucht der ATX Prime bislang einen Verlust von 0,232 Prozent. Vor einem Monat, am 20.10.2025, wies der ATX Prime einen Wert von 2 305,83 Punkten auf. Der ATX Prime erreichte vor drei Monaten, am 20.08.2025, einen Stand von 2 405,64 Punkten. Vor einem Jahr, am 20.11.2024, wurde der ATX Prime auf 1 744,56 Punkte taxiert.
Seit Jahresbeginn 2025 gewann der Index bereits um 31,75 Prozent. Das Jahreshoch des ATX Prime liegt derzeit bei 2 461,76 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 1 745,07 Zählern.
Das sind die Tops und Flops im ATX Prime
Unter den stärksten Einzelwerten im ATX Prime befinden sich aktuell FACC (+ 4,78 Prozent auf 9,65 EUR), Raiffeisen (+ 3,96 Prozent auf 33,62 EUR), UNIQA Insurance (+ 3,96 Prozent auf 13,66 EUR), Rosenbauer (+ 3,08 Prozent auf 46,80 EUR) und AMAG (+ 2,97 Prozent auf 24,30 EUR). Die Verlierer im ATX Prime sind derweil Schoeller-Bleckmann (-6,24 Prozent auf 26,30 EUR), Marinomed Biotech (-1,51 Prozent auf 19,60 EUR), Wienerberger (-0,75 Prozent auf 26,46 EUR), Österreichische Post (-0,66 Prozent auf 30,00 EUR) und Andritz (-0,56 Prozent auf 62,25 EUR).
Diese ATX Prime-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf
Das größte Handelsvolumen im ATX Prime kann derzeit die UNIQA Insurance-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via Wiener Börse 239 421 Aktien gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie nimmt im ATX Prime, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 34,195 Mrd. Euro den größten Anteil ein.
Fundamentalkennzahlen der ATX Prime-Mitglieder im Blick
Unter den ATX Prime-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Marinomed Biotech-Aktie mit 1,90 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Unter den Aktien im Index zeigt die OMV-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 8,91 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.
Analysen zu AMAGmehr Analysen
|05.02.25
|AMAG accumulate
|Erste Group Bank
|24.01.25
|AMAG
|Baader Bank
|03.05.24
|AMAG accumulate
|Erste Group Bank
|12.01.24
|AMAG
|Baader Bank
|20.07.23
|AMAG neutral
|Erste Group Bank
|05.02.25
|AMAG accumulate
|Erste Group Bank
|20.07.23
|AMAG neutral
|Erste Group Bank
|18.07.22
|AMAG neutral
|Erste Group Bank
|11.08.21
|AMAG neutral
|Erste Group Bank
|15.02.21
|AMAG neutral
|Erste Group Bank
Aktien in diesem Artikel
|AMAG
|24,30
|2,97%
|Andritz AG
|62,25
|-0,56%
|Erste Group Bank AG
|89,75
|-0,66%
|EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG)
|26,50
|1,15%
|FACC AG
|9,84
|6,84%
|Marinomed Biotech AG
|19,95
|0,25%
|OMV AG
|48,80
|0,95%
|Österreichische Post AG
|29,90
|-0,99%
|Raiffeisen
|32,68
|1,05%
|Rosenbauer
|46,50
|2,42%
|Schoeller-Bleckmann
|26,35
|-6,06%
|UNIQA Insurance AG
|13,62
|3,65%
|Wienerberger AG
|26,48
|-0,68%
Indizes in diesem Artikel
|ATX Prime
|2 397,09
|0,28%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNach den NVIDIA-Zahlen: ATX letztlich fester -- DAX schließt im Plus -- Börsen in Fernost beenden Handel uneinig - Nikkei zieht kräftig an
Am Donnerstag stiegen sowohl der heimische als auch der deutsche Markt an. Die Wall Street zeigt sich mit kräftigen Zuschlägen. Die Aktienmärkte in Asien tendierten derweil in verschiedene Richtungen.