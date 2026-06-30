Kapsch TrafficCom Aktie
WKN: KAPSCH / ISIN: AT000KAPSCH9
|ATX Prime-Kursentwicklung
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30.06.2026 15:59:01
Gute Stimmung in Wien: ATX Prime nachmittags mit grünem Vorzeichen
Am Dienstag steht der ATX Prime um 15:40 Uhr via Wiener Börse 1,14 Prozent im Plus bei 3 161,52 Punkten. In den Handel ging der ATX Prime 0,012 Prozent höher bei 3 126,15 Punkten, nach 3 125,77 Punkten am Vortag.
Im Tagestief notierte der ATX Prime bei 3 125,22 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 3 166,74 Punkten.
So entwickelt sich der ATX Prime seit Beginn Jahr
Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime erreichte am vorherigen Handelstag, dem 29.05.2026, einen Stand von 3 039,39 Punkten. Der ATX Prime lag am letzten Handelstag im März, dem 30.03.2026, bei 2 629,59 Punkten. Der ATX Prime lag noch am letzten Handelstag im Juni, dem 30.06.2025, bei 2 228,38 Punkten.
Der Index stieg seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 18,94 Prozent zu. Das Jahreshoch des ATX Prime liegt derzeit bei 3 243,92 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 2 489,01 Zählern erreicht.
Aktuelle Gewinner und Verlierer im ATX Prime
Die Top-Aktien im ATX Prime sind aktuell AT S (AT&S) (+ 7,29 Prozent auf 206,00 EUR), Marinomed Biotech (+ 3,83 Prozent auf 9,50 EUR), FACC (+ 2,81 Prozent auf 18,28 EUR), Polytec (+ 2,26 Prozent auf 4,53 EUR) und Raiffeisen (+ 1,74 Prozent auf 55,70 EUR). Unter Druck stehen im ATX Prime hingegen Kapsch TrafficCom (-2,63 Prozent auf 5,18 EUR), Warimpex (-2,28 Prozent auf 0,51 EUR), DO (-2,04 Prozent auf 216,00 EUR), EVN (-1,20 Prozent auf 28,80 EUR) und Telekom Austria (-1,13 Prozent auf 9,64 EUR).
Welche Aktien im ATX Prime die höchste Marktkapitalisierung aufweisen
Im ATX Prime sticht die voestalpine-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 134 503 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie sticht im ATX Prime mit einer Marktkapitalisierung von 44,939 Mrd. Euro heraus.
Fundamentalkennzahlen der ATX Prime-Aktien im Blick
Die OMV-Aktie verzeichnet mit 6,59 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,36 Prozent an der Spitze im Index.
Redaktion finanzen.at
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