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ATX Prime-Kursentwicklung 30.06.2026 15:59:01

Gute Stimmung in Wien: ATX Prime nachmittags mit grünem Vorzeichen

Gute Stimmung in Wien: ATX Prime nachmittags mit grünem Vorzeichen

Am Dienstag wagen sich die Börsianer in Wien aus der Reserve.

Am Dienstag steht der ATX Prime um 15:40 Uhr via Wiener Börse 1,14 Prozent im Plus bei 3 161,52 Punkten. In den Handel ging der ATX Prime 0,012 Prozent höher bei 3 126,15 Punkten, nach 3 125,77 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der ATX Prime bei 3 125,22 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 3 166,74 Punkten.

So entwickelt sich der ATX Prime seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime erreichte am vorherigen Handelstag, dem 29.05.2026, einen Stand von 3 039,39 Punkten. Der ATX Prime lag am letzten Handelstag im März, dem 30.03.2026, bei 2 629,59 Punkten. Der ATX Prime lag noch am letzten Handelstag im Juni, dem 30.06.2025, bei 2 228,38 Punkten.

Der Index stieg seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 18,94 Prozent zu. Das Jahreshoch des ATX Prime liegt derzeit bei 3 243,92 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 2 489,01 Zählern erreicht.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im ATX Prime

Die Top-Aktien im ATX Prime sind aktuell AT S (AT&S) (+ 7,29 Prozent auf 206,00 EUR), Marinomed Biotech (+ 3,83 Prozent auf 9,50 EUR), FACC (+ 2,81 Prozent auf 18,28 EUR), Polytec (+ 2,26 Prozent auf 4,53 EUR) und Raiffeisen (+ 1,74 Prozent auf 55,70 EUR). Unter Druck stehen im ATX Prime hingegen Kapsch TrafficCom (-2,63 Prozent auf 5,18 EUR), Warimpex (-2,28 Prozent auf 0,51 EUR), DO (-2,04 Prozent auf 216,00 EUR), EVN (-1,20 Prozent auf 28,80 EUR) und Telekom Austria (-1,13 Prozent auf 9,64 EUR).

Welche Aktien im ATX Prime die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im ATX Prime sticht die voestalpine-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 134 503 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie sticht im ATX Prime mit einer Marktkapitalisierung von 44,939 Mrd. Euro heraus.

Fundamentalkennzahlen der ATX Prime-Aktien im Blick

Die OMV-Aktie verzeichnet mit 6,59 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,36 Prozent an der Spitze im Index.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: gopixa / Shutterstock.com

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AT & S (AT&S) 211,00 9,90% AT & S (AT&S)
DO & CO 217,00 -1,59% DO & CO
Erste Group Bank AG 117,10 1,91% Erste Group Bank AG
EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG) 28,60 -1,89% EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG)
FACC AG 18,06 1,57% FACC AG
Kapsch TrafficCom AG 5,18 -2,63% Kapsch TrafficCom AG
Marinomed Biotech AG 9,95 8,74% Marinomed Biotech AG
OMV AG 55,15 2,04% OMV AG
Polytec 4,57 3,16% Polytec
Raiffeisen 55,85 2,01% Raiffeisen
Telekom Austria AG 9,70 -0,51% Telekom Austria AG
voestalpine AG 40,84 0,99% voestalpine AG
Warimpex 0,53 0,38% Warimpex

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