06.02.2026 17:58:41
Gute Stimmung in Wien: ATX Prime notiert zum Handelsende im Plus
Zum Handelsschluss gewann der ATX Prime im Wiener Börse-Handel 0,44 Prozent auf 2 813,77 Punkte. Zum Handelsstart standen Verluste von 0,021 Prozent auf 2 800,95 Punkte an der Kurstafel, nach 2 801,53 Punkten am Vortag.
Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 2 777,25 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 2 825,71 Punkten.
ATX Prime-Entwicklung seit Beginn Jahr
Seit Wochenbeginn ging es für den ATX Prime bereits um 1,25 Prozent aufwärts. Vor einem Monat, am 06.01.2026, stand der ATX Prime noch bei 2 688,59 Punkten. Vor drei Monaten, am 06.11.2025, wurde der ATX Prime mit 2 369,84 Punkten gehandelt. Der ATX Prime erreichte vor einem Jahr, am 06.02.2025, den Wert von 1 959,64 Punkten.
Seit Jahresanfang 2026 stieg der Index bereits um 5,85 Prozent. Das ATX Prime-Jahreshoch steht derzeit bei 2 855,52 Punkten. Bei 2 638,17 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.
Tops und Flops aktuell
Die Top-Aktien im ATX Prime sind derzeit Warimpex (+ 3,67 Prozent auf 0,51 EUR), Verbund (+ 3,45 Prozent auf 61,45 EUR), DO (+ 3,22 Prozent auf 198,60 EUR), PORR (+ 2,95 Prozent auf 36,65 EUR) und Addiko Bank (+ 2,31 Prozent auf 26,60 EUR). Flop-Aktien im ATX Prime sind derweil Andritz (-6,85 Prozent auf 70,70 EUR), Wolford (-5,66 Prozent auf 3,00 EUR), Flughafen Wien (-2,17 Prozent auf 54,20 EUR), Vienna Insurance (-2,07 Prozent auf 66,20 EUR) und Mayr-Melnhof Karton (-2,02 Prozent auf 96,90 EUR).
Blick in den ATX Prime: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung
Das größte Handelsvolumen im ATX Prime kann derzeit die voestalpine-Aktie aufweisen. 422 295 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Erste Group Bank mit 41,088 Mrd. Euro im ATX Prime den größten Anteil aus.
Fundamentaldaten der ATX Prime-Titel im Blick
Unter den ATX Prime-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Warimpex-Aktie mit 6,17 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Unter den Aktien im Index weist die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,38 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.
Analysen zu Mayr-Melnhof Karton AG
