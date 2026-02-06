Mayr-Melnhof Karton Aktie

Mayr-Melnhof Karton für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 93820 / ISIN: AT0000938204

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
ATX Prime-Entwicklung 06.02.2026 17:58:41

Gute Stimmung in Wien: ATX Prime notiert zum Handelsende im Plus

Gute Stimmung in Wien: ATX Prime notiert zum Handelsende im Plus

ATX Prime-Kurs zum Handelsschluss.

Zum Handelsschluss gewann der ATX Prime im Wiener Börse-Handel 0,44 Prozent auf 2 813,77 Punkte. Zum Handelsstart standen Verluste von 0,021 Prozent auf 2 800,95 Punkte an der Kurstafel, nach 2 801,53 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 2 777,25 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 2 825,71 Punkten.

ATX Prime-Entwicklung seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn ging es für den ATX Prime bereits um 1,25 Prozent aufwärts. Vor einem Monat, am 06.01.2026, stand der ATX Prime noch bei 2 688,59 Punkten. Vor drei Monaten, am 06.11.2025, wurde der ATX Prime mit 2 369,84 Punkten gehandelt. Der ATX Prime erreichte vor einem Jahr, am 06.02.2025, den Wert von 1 959,64 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 stieg der Index bereits um 5,85 Prozent. Das ATX Prime-Jahreshoch steht derzeit bei 2 855,52 Punkten. Bei 2 638,17 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops aktuell

Die Top-Aktien im ATX Prime sind derzeit Warimpex (+ 3,67 Prozent auf 0,51 EUR), Verbund (+ 3,45 Prozent auf 61,45 EUR), DO (+ 3,22 Prozent auf 198,60 EUR), PORR (+ 2,95 Prozent auf 36,65 EUR) und Addiko Bank (+ 2,31 Prozent auf 26,60 EUR). Flop-Aktien im ATX Prime sind derweil Andritz (-6,85 Prozent auf 70,70 EUR), Wolford (-5,66 Prozent auf 3,00 EUR), Flughafen Wien (-2,17 Prozent auf 54,20 EUR), Vienna Insurance (-2,07 Prozent auf 66,20 EUR) und Mayr-Melnhof Karton (-2,02 Prozent auf 96,90 EUR).

Blick in den ATX Prime: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Das größte Handelsvolumen im ATX Prime kann derzeit die voestalpine-Aktie aufweisen. 422 295 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Erste Group Bank mit 41,088 Mrd. Euro im ATX Prime den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der ATX Prime-Titel im Blick

Unter den ATX Prime-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Warimpex-Aktie mit 6,17 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Unter den Aktien im Index weist die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,38 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Alle Marktberichte im Überblick
Zur Übersichtsseite
Alle ATX Prime-Werte

Bildquelle: gopixa / Shutterstock.com

Nachrichten zu Flughafen Wien AG

mehr Nachrichten

Analysen zu Mayr-Melnhof Karton AG

mehr Analysen
11.12.25 Mayr-Melnhof Karton kaufen Baader Bank
21.08.25 Mayr-Melnhof Karton Hold Erste Group Bank
12.05.25 Mayr-Melnhof Karton neutral Erste Group Bank
06.05.25 Mayr-Melnhof Karton kaufen Baader Bank
24.02.25 Mayr-Melnhof Karton kaufen Baader Bank
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Addiko Bank 26,60 2,31% Addiko Bank
Andritz AG 70,70 -6,85% Andritz AG
DO & CO 198,60 3,22% DO & CO
Erste Group Bank AG 107,00 1,13% Erste Group Bank AG
EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG) 29,10 0,69% EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG)
Flughafen Wien AG 54,20 -2,17% Flughafen Wien AG
Mayr-Melnhof Karton AG 96,90 -2,02% Mayr-Melnhof Karton AG
OMV AG 52,15 1,07% OMV AG
PORR AG 36,65 2,95% PORR AG
Verbund AG 61,45 3,45% Verbund AG
Vienna Insurance 66,20 -2,07% Vienna Insurance
voestalpine AG 42,70 1,67% voestalpine AG
Warimpex 0,51 3,67% Warimpex
Wolford AG 3,00 -5,66% Wolford AG

Indizes in diesem Artikel

ATX Prime 2 813,77 0,44%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

07.02.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
07.02.26 KW 6: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
06.02.26 KW 6: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
02.02.26 Bitcoin, Ether & Co. im Januar 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
02.02.26 Januar 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat

Börse aktuell - Live Ticker

Bitcoin und KI-Sorgen belasten nur kurzzeitig: Dow erstmals über 50.000 Punkten -- ATX und DAX gehen fester ins Wochenende -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich tiefer
Der heimische sowie der deutsche Markt notierten vor dem Wochenende höher. Der Dow erreichte ein Allzeithoch. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich am Freitag mehrheitlich schwächer.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen