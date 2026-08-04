Gute Stimmung in Wien: ATX Prime präsentiert sich am Nachmittag fester

Der ATX Prime verbucht am zweiten Tag der Woche Zuwächse.

Der ATX Prime klettert im Wiener Börse-Handel um 15:42 Uhr um 1,04 Prozent auf 3 274,48 Punkte. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,011 Prozent auf 3 241,03 Punkte an der Kurstafel, nach 3 240,66 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des ATX Prime lag am Dienstag bei 3 241,03 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 3 280,06 Punkten erreichte.

So bewegt sich der ATX Prime seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.07.2026, wurde der ATX Prime mit einer Bewertung von 3 227,82 Punkten gehandelt. Der ATX Prime notierte noch vor drei Monaten, am 04.05.2026, bei 2 836,62 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 04.08.2025, lag der ATX Prime bei 2 262,06 Punkten.

Im Index schlägt seit Beginn des Jahres 2026 ein Plus von 23,19 Prozent zu Buche. Das ATX Prime-Jahreshoch liegt aktuell bei 3 280,06 Punkten. Bei 2 489,01 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im ATX Prime

Die stärksten Einzelwerte im ATX Prime sind aktuell Marinomed Biotech (+ 8,00 Prozent auf 5,40 EUR), AT S (AT&S) (+ 4,33 Prozent auf 144,60 EUR), voestalpine (+ 3,39 Prozent auf 48,20 EUR), Polytec (+ 3,09 Prozent auf 5,00 EUR) und Rosenbauer (+ 2,86 Prozent auf 64,80 EUR). Flop-Aktien im ATX Prime sind hingegen AMAG (-1,77 Prozent auf 27,80 EUR), OMV (-1,72 Prozent auf 62,90 EUR), Schoeller-Bleckmann (-1,52 Prozent auf 29,15 EUR), Lenzing (-1,41 Prozent auf 24,40 EUR) und Semperit (-1,00 Prozent auf 14,85 EUR).

Blick in den ATX Prime: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Im ATX Prime weist die voestalpine-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 158 005 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 43,817 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im ATX Prime den höchsten Börsenwert.

KGV und Dividende der ATX Prime-Titel

2026 verzeichnet die OMV-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 7,42 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime. Im Index bietet die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,04 Prozent die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at