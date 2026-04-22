Gute Stimmung in Wien: ATX Prime präsentiert sich zum Start des Mittwochshandels fester

Das macht das Börsenbarometer in Wien am Mittwoch.

Am Mittwoch notiert der ATX Prime um 09:12 Uhr via Wiener Börse 0,63 Prozent fester bei 2 913,04 Punkten. Zum Start des Mittwochshandels standen Gewinne von 0,074 Prozent auf 2 897,02 Punkte an der Kurstafel, nach 2 894,88 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den ATX Prime bis auf 2 896,45 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 2 915,76 Zählern.

ATX Prime-Entwicklung seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn verlor der ATX Prime bereits um 1,15 Prozent. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 20.03.2026, erreichte der ATX Prime einen Stand von 2 581,07 Punkten. Der ATX Prime bewegte sich noch vor drei Monaten, am 22.01.2026, bei 2 752,06 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 22.04.2025, stand der ATX Prime bei 1 977,32 Punkten.

Der Index gewann seit Jahresanfang 2026 bereits um 9,59 Prozent. Der ATX Prime erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 2 953,91 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 2 489,01 Punkten markiert.

Tops und Flops im ATX Prime

Die stärksten Aktien im ATX Prime sind derzeit AT S (AT&S) (+ 5,04 Prozent auf 93,80 EUR), Palfinger (+ 2,95 Prozent auf 38,45 EUR), STRABAG SE (+ 1,94 Prozent auf 89,30 EUR), voestalpine (+ 1,73 Prozent auf 43,58 EUR) und Flughafen Wien (+ 1,57 Prozent auf 51,60 EUR). Auf der Verliererseite im ATX Prime stehen derweil Wolford (-6,71 Prozent auf 2,78 EUR), Kapsch TrafficCom (-2,19 Prozent auf 5,36 EUR), Marinomed Biotech (-2,19 Prozent auf 13,40 EUR), Telekom Austria (-1,26 Prozent auf 9,38 EUR) und Rosenbauer (-1,09 Prozent auf 54,40 EUR).

Die teuersten ATX Prime-Unternehmen

Das Handelsvolumen der voestalpine-Aktie ist im ATX Prime derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via Wiener Börse 18 518 Aktien gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Erste Group Bank mit 40,783 Mrd. Euro im ATX Prime den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der ATX Prime-Titel

Unter den ATX Prime-Aktien weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Warimpex-Aktie mit 6,26 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die OMV-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,64 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at