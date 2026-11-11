Gute Stimmung in Wien: ATX Prime schlussendlich auf grünem Terrain

Zum Handelsschluss sprang der ATX Prime im Wiener Börse-Handel um 1,30 Prozent auf 3 303,83 Punkte an. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Gewinn von 0,009 Prozent auf 3 261,63 Punkte an der Kurstafel, nach 3 261,35 Punkten am Vortag.

Bei 3 261,48 Einheiten erreichte der ATX Prime sein Tagestief, während er hingegen mit 3 303,88 Punkten den höchsten Stand markierte.

ATX Prime seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verbucht der ATX Prime bislang einen Gewinn von 4,58 Prozent. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 09.10.2026, verzeichnete der ATX Prime einen Stand von 3 212,80 Punkten. Vor drei Monaten, am 11.08.2026, lag der ATX Prime noch bei 3 288,26 Punkten. Vor einem Jahr, am 11.11.2025, wurde der ATX Prime mit einer Bewertung von 2 414,58 Punkten gehandelt.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 24,29 Prozent aufwärts. In diesem Jahr schaffte es der ATX Prime bereits bis auf ein Jahreshoch bei 3 448,52 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 2 489,01 Zählern markiert.

Heutige Tops und Flops im ATX Prime

Unter den stärksten Einzelwerten im ATX Prime befinden sich derzeit AT S (AT&S) (+ 11,88 Prozent auf 126,20 EUR), Polytec (+ 6,97 Prozent auf 4,30 EUR), Wolford (+ 6,93 Prozent auf 2,16 EUR), Frequentis (+ 5,28 Prozent auf 67,80 EUR) und FACC (+ 4,41 Prozent auf 14,22 EUR). Am anderen Ende der ATX Prime-Liste stehen hingegen voestalpine (-7,65 Prozent auf 38,38 EUR), Wienerberger (-3,75 Prozent auf 17,20 EUR), Warimpex (-1,92 Prozent auf 0,46 EUR), Schoeller-Bleckmann (-1,65 Prozent auf 29,80 EUR) und CA Immobilien (-0,71 Prozent auf 21,05 EUR) unter Druck.

Die teuersten Unternehmen im ATX Prime

Das größte Handelsvolumen im ATX Prime kann derzeit die voestalpine-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via Wiener Börse 657 414 Aktien gehandelt. Im ATX Prime macht die Erste Group Bank-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 44,516 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Diese Dividenden zahlen die ATX Prime-Aktien

2026 hat die OMV-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 6,97 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime inne. Die OMV-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 6,78 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at