Gute Stimmung in Wien: ATX Prime schlussendlich im Aufwind

Schlussendlich tendierte der ATX Prime im Wiener Börse-Handel 0,76 Prozent stärker bei 2 685,61 Punkten. In den Mittwochshandel ging der ATX Prime 0,063 Prozent tiefer bei 2 663,64 Punkten, nach 2 665,33 Punkten am Vortag.

Bei 2 648,39 Einheiten erreichte der ATX Prime sein Tagestief, während er hingegen mit 2 696,29 Punkten den höchsten Stand markierte.

Jahreshoch und Jahrestief des ATX Prime

Seit Beginn der Woche gab der ATX Prime bereits um 0,950 Prozent nach. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime erreichte am vorherigen Handelstag, dem 19.12.2025, den Wert von 2 596,64 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 21.10.2025, wies der ATX Prime einen Wert von 2 311,61 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 21.01.2025, bewegte sich der ATX Prime bei 1 895,24 Punkten.

Der Index stieg seit Jahresbeginn 2026 bereits um 1,03 Prozent zu. Aktuell liegt der ATX Prime bei einem Jahreshoch von 2 720,93 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 2 638,17 Punkten.

Heutige Tops und Flops im ATX Prime

Unter den Top-Aktien im ATX Prime befinden sich aktuell Frequentis (+ 4,74 Prozent auf 84,00 EUR), AT S (AT&S) (+ 4,49 Prozent auf 38,40 EUR), Wienerberger (+ 4,33 Prozent auf 27,94 EUR), Mayr-Melnhof Karton (+ 3,70 Prozent auf 92,50 EUR) und voestalpine (+ 3,09 Prozent auf 39,36 EUR). Schwächer notieren im ATX Prime hingegen Wolford (-2,78 Prozent auf 2,80 EUR), UBM Development (-2,38 Prozent auf 20,50 EUR), DO (-2,36 Prozent auf 198,20 EUR), Vienna Insurance (-2,13 Prozent auf 64,20 EUR) und Kapsch TrafficCom (-1,67 Prozent auf 5,88 EUR).

Welche ATX Prime-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Die Wienerberger-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im ATX Prime auf. Zuletzt wurden via Wiener Börse 438 913 Aktien gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Erste Group Bank-Aktie mit 40,544 Mrd. Euro die dominierende Aktie im ATX Prime.

ATX Prime-Fundamentaldaten

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Raiffeisen-Aktie. Hier soll ein KGV von 5,99 zu Buche schlagen. Mit 9,01 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

