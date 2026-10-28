voestalpine Aktie
WKN: 93750 / ISIN: AT0000937503
|Index-Bewegung
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28.10.2026 17:58:44
Gute Stimmung in Wien: ATX Prime schlussendlich mit Gewinnen
Schlussendlich schloss der ATX Prime nahezu unverändert (plus 0,18 Prozent) bei 3 162,66 Punkten. Zuvor ging der ATX Prime 0,000 Prozent stärker bei 3 157,02 Punkten in den Mittwochshandel, nach 3 157,02 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Mittwoch bei 3 155,01 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 3 177,80 Punkten verzeichnete.
ATX Prime-Entwicklung seit Jahresbeginn
Seit Wochenbeginn verzeichnet der ATX Prime bislang Gewinne von 2,62 Prozent. Noch vor einem Monat, am 28.09.2026, verzeichnete der ATX Prime einen Stand von 3 433,29 Punkten. Vor drei Monaten, am 28.07.2026, wies der ATX Prime einen Stand von 3 123,90 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 28.10.2025, wies der ATX Prime einen Stand von 2 337,62 Punkten auf.
Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 18,98 Prozent nach oben. Im Jahreshoch erreichte der ATX Prime bislang 3 448,52 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 2 489,01 Punkten erreicht.
ATX Prime-Aufsteiger und -Absteiger
Unter den stärksten Einzelwerten im ATX Prime befinden sich derzeit Lenzing (+ 8,08 Prozent auf 10,70 EUR), Polytec (+ 3,56 Prozent auf 6,40 EUR), Frequentis (+ 2,98 Prozent auf 65,70 EUR), Palfinger (+ 2,21 Prozent auf 27,70 EUR) und OMV (+ 1,25 Prozent auf 72,75 EUR). Unter Druck stehen im ATX Prime derweil Semperit (-2,75 Prozent auf 17,70 EUR), Addiko Bank (-2,34 Prozent auf 25,00 EUR), Flughafen Wien (-2,32 Prozent auf 50,60 EUR), voestalpine (-2,31 Prozent auf 41,50 EUR) und FACC (-2,30 Prozent auf 13,58 EUR).
Welche Aktien im ATX Prime den größten Börsenwert aufweisen
Das größte Handelsvolumen im ATX Prime kann derzeit die Wienerberger-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via Wiener Börse 333 229 Aktien gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Erste Group Bank mit 41,642 Mrd. Euro im ATX Prime den größten Anteil aus.
Fundamentalkennzahlen der ATX Prime-Mitglieder im Blick
2026 hat die OMV-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 7,05 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime inne. Die OMV-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,59 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.
Redaktion finanzen.at
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