Gute Stimmung in Wien: ATX Prime springt zum Start des Mittwochshandels deutlich an

Beim ATX Prime sind am dritten Tag der Woche Kurssprünge zu beobachten.

Der ATX Prime tendiert im Wiener Börse-Handel um 09:13 Uhr um 3,74 Prozent fester bei 2 799,57 Punkten. In den Mittwochshandel ging der ATX Prime 0,109 Prozent tiefer bei 2 695,58 Punkten, nach 2 698,53 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 2 799,83 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 2 695,21 Punkten.

ATX Prime seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht stieg der ATX Prime bereits um 3,43 Prozent. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 06.03.2026, stand der ATX Prime bei 2 686,13 Punkten. Vor drei Monaten, am 08.01.2026, wies der ATX Prime einen Stand von 2 689,00 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 08.04.2025, wies der ATX Prime einen Stand von 1 868,79 Punkten auf.

Auf Jahressicht 2026 ging es für den Index bereits um 5,32 Prozent nach oben. Das ATX Prime-Jahreshoch beträgt derzeit 2 907,38 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 2 489,01 Zählern verzeichnet.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im ATX Prime

Zu den Gewinner-Aktien im ATX Prime zählen derzeit DO (+ 13,02 Prozent auf 189,20 EUR), voestalpine (+ 11,27 Prozent auf 42,66 EUR), FACC (+ 10,77 Prozent auf 14,60 EUR), Wienerberger (+ 8,59 Prozent auf 25,02 EUR) und Lenzing (+ 8,59 Prozent auf 24,65 EUR). Die schwächsten ATX Prime-Aktien sind hingegen OMV (-4,80 Prozent auf 60,55 EUR), Wolford (-4,23 Prozent auf 2,72 EUR), Verbund (-3,73 Prozent auf 64,60 EUR), Marinomed Biotech (-3,55 Prozent auf 13,60 EUR) und EVN (+ 0,17 Prozent auf 29,10 EUR).

Blick in den ATX Prime: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Das Handelsvolumen der OMV-Aktie ist im ATX Prime derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via Wiener Börse 114 868 Aktien gehandelt. Im ATX Prime nimmt die Erste Group Bank-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 36,549 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der ATX Prime-Aktien im Blick

Unter den ATX Prime-Aktien weist 2026 laut FactSet-Schätzung die CPI Europe-Aktie mit 5,93 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,28 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.at