Gute Stimmung in Wien: ATX Prime steigt zum Ende des Dienstagshandels
Letztendlich bewegte sich der ATX Prime im Wiener Börse-Handel 0,43 Prozent höher bei 2 520,85 Punkten. Zuvor eröffnete der Index bei 2 508,94 Zählern und damit 0,042 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (2 509,99 Punkte).
Das Tagestief des ATX Prime betrug 2 508,45 Punkte, das Tageshoch hingegen 2 522,52 Zähler.
So bewegt sich der ATX Prime im Jahresverlauf
Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.10.2025, verzeichnete der ATX Prime einen Stand von 2 393,94 Punkten. Der ATX Prime wurde vor drei Monaten, am 02.09.2025, mit 2 290,50 Punkten bewertet. Noch vor einem Jahr, am 02.12.2024, bewegte sich der ATX Prime bei 1 761,64 Punkten.
Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2025 bereits um 38,06 Prozent. Der ATX Prime erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 2 522,52 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1 745,07 Punkten markiert.
Das sind die Gewinner und Verlierer im ATX Prime
Zu den Top-Aktien im ATX Prime zählen aktuell Erste Group Bank (+ 3,72 Prozent auf 97,50 EUR), AT S (AT&S) (+ 2,19 Prozent auf 32,60 EUR), BAWAG (+ 1,38 Prozent auf 117,70 EUR), UBM Development (+ 1,33 Prozent auf 22,90 EUR) und UNIQA Insurance (+ 1,08 Prozent auf 15,04 EUR). Die Flop-Titel im ATX Prime sind hingegen DO (-3,44 Prozent auf 185,20 EUR), Warimpex (-2,34 Prozent auf 0,50 EUR), ZUMTOBEL (-1,92 Prozent auf 3,57 EUR), Wienerberger (-1,80 Prozent auf 29,50 EUR) und Frequentis (-1,76 Prozent auf 67,00 EUR).
Die teuersten ATX Prime-Konzerne
Das größte Handelsvolumen im ATX Prime kann derzeit die Raiffeisen-Aktie aufweisen. 505 522 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im ATX Prime hat die Erste Group Bank-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 36,564 Mrd. Euro den größten Anteil.
ATX Prime-Fundamentalkennzahlen im Blick
Unter den ATX Prime-Aktien hat 2025 laut FactSet-Schätzung die Marinomed Biotech-Aktie mit 1,72 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Mit 8,95 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der OMV-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.
