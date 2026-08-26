Gute Stimmung in Wien: ATX Prime verbucht mittags Zuschläge

Am dritten Tag der Woche zeigen sich die Anleger in Wien zuversichtlich.

Um 12:09 Uhr erhöht sich der ATX Prime im Wiener Börse-Handel um 0,56 Prozent auf 3 300,47 Punkte. Zum Start des Mittwochshandels standen Verluste von 0,031 Prozent auf 3 281,17 Punkte an der Kurstafel, nach 3 282,20 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Mittwoch bei 3 303,53 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 3 271,45 Punkten verzeichnete.

ATX Prime-Entwicklung seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verzeichnet der ATX Prime bislang Gewinne von 1,17 Prozent. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime erreichte am vorherigen Handelstag, dem 24.07.2026, den Wert von 3 177,07 Punkten. Der ATX Prime stand vor drei Monaten, am 26.05.2026, bei 3 013,78 Punkten. Vor einem Jahr, am 26.08.2025, wurde der ATX Prime mit 2 350,16 Punkten gehandelt.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 24,16 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des ATX Prime liegt derzeit bei 3 337,77 Punkten. 2 489,01 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Heutige Tops und Flops im ATX Prime

Zu den Top-Aktien im ATX Prime zählen derzeit FACC (+ 3,21 Prozent auf 16,10 EUR), voestalpine (+ 2,91 Prozent auf 45,34 EUR), Wolford (+ 2,00 Prozent auf 2,04 EUR), Palfinger (+ 1,80 Prozent auf 31,05 EUR) und Wienerberger (+ 1,79 Prozent auf 19,94 EUR). Unter Druck stehen im ATX Prime hingegen Rosenbauer (-2,59 Prozent auf 60,20 EUR), Kapsch TrafficCom (-2,16 Prozent auf 4,52 EUR), OMV (-1,62 Prozent auf 66,80 EUR), Semperit (-0,87 Prozent auf 17,00 EUR) und Polytec (-0,62 Prozent auf 4,81 EUR).

Welche ATX Prime-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Aktuell weist die Wienerberger-Aktie das größte Handelsvolumen im ATX Prime auf. Zuletzt wurden via Wiener Börse 121 085 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 47,546 Mrd. Euro weist die Erste Group Bank-Aktie im ATX Prime derzeit den höchsten Börsenwert auf.

ATX Prime-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Im ATX Prime weist die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,48 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die OMV-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 6,77 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at