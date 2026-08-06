Marinomed Biotech Aktie
WKN DE: A2N9MM / ISIN: ATMARINOMED6
|Index-Performance
|
06.08.2026 15:58:25
Gute Stimmung in Wien: ATX Prime zeigt sich nachmittags fester
Am Donnerstag notiert der ATX Prime um 15:42 Uhr via Wiener Börse 0,71 Prozent höher bei 3 324,63 Punkten. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Zuschlag von 0,002 Prozent auf 3 301,16 Punkte an der Kurstafel, nach 3 301,09 Punkten am Vortag.
Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 3 298,79 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 3 333,42 Punkten.
So bewegt sich der ATX Prime auf Jahressicht
Seit Wochenbeginn ging es für den ATX Prime bereits um 4,44 Prozent nach oben. Noch vor einem Monat, am 06.07.2026, notierte der ATX Prime bei 3 226,80 Punkten. Vor drei Monaten, am 06.05.2026, wies der ATX Prime einen Wert von 2 949,61 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 06.08.2025, wurde der ATX Prime mit 2 278,18 Punkten gehandelt.
Seit Beginn des Jahres 2026 legte der Index bereits um 25,07 Prozent zu. Das ATX Prime-Jahreshoch steht derzeit bei 3 333,42 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 2 489,01 Zähler.
Gewinner und Verlierer im ATX Prime
Unter den stärksten Aktien im ATX Prime befinden sich aktuell Rosenbauer (+ 5,23 Prozent auf 68,40 EUR), Vienna Insurance (+ 5,23 Prozent auf 74,50 EUR), Lenzing (+ 2,98 Prozent auf 24,20 EUR), UNIQA Insurance (+ 1,88 Prozent auf 18,40 EUR) und Palfinger (+ 1,82 Prozent auf 30,70 EUR). Unter Druck stehen im ATX Prime derweil Marinomed Biotech (-7,41 Prozent auf 5,00 EUR), Frequentis (-4,05 Prozent auf 75,80 EUR), Kapsch TrafficCom (-3,97 Prozent auf 4,60 EUR), Wolford (-3,20 Prozent auf 2,42 EUR) und AMAG (-1,79 Prozent auf 27,50 EUR).
Welche ATX Prime-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen
Im ATX Prime weist die Erste Group Bank-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 145 029 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 45,410 Mrd. Euro macht die Erste Group Bank-Aktie im ATX Prime derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.
Fundamentaldaten der ATX Prime-Aktien im Blick
In diesem Jahr präsentiert die OMV-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 7,33 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime. Die OMV-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,11 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Marinomed Biotech AG
|
07.08.26
|ATX Prime aktuell: ATX Prime letztendlich in Rot (finanzen.at)
|
07.08.26
|Minuszeichen in Wien: ATX Prime fällt nachmittags zurück (finanzen.at)
|
06.08.26
|ATX Prime-Handel aktuell: ATX Prime zum Handelsende mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
06.08.26
|Gute Stimmung in Wien: ATX Prime zeigt sich nachmittags fester (finanzen.at)
|
04.08.26
|Zuversicht in Wien: ATX Prime zeigt sich zum Handelsende fester (finanzen.at)
|
04.08.26
|Gute Stimmung in Wien: ATX Prime präsentiert sich am Nachmittag fester (finanzen.at)
|
03.08.26
|Börse Wien in Grün: ATX Prime schlussendlich im Plus (finanzen.at)
|
03.08.26
|ATX Prime-Handel aktuell: ATX Prime am Montagnachmittag in der Gewinnzone (finanzen.at)
Analysen zu Marinomed Biotech AG
|19.09.23
|Marinomed Biotech kaufen
|Erste Group Bank
|05.04.23
|Marinomed Biotech kaufen
|Erste Group Bank
|20.09.22
|Marinomed Biotech kaufen
|Erste Group Bank
|05.04.22
|Marinomed Biotech kaufen
|Erste Group Bank
|14.09.21
|Marinomed Biotech kaufen
|Erste Group Bank
|19.09.23
|Marinomed Biotech kaufen
|Erste Group Bank
|05.04.23
|Marinomed Biotech kaufen
|Erste Group Bank
|20.09.22
|Marinomed Biotech kaufen
|Erste Group Bank
|05.04.22
|Marinomed Biotech kaufen
|Erste Group Bank
|14.09.21
|Marinomed Biotech kaufen
|Erste Group Bank
|19.09.23
|Marinomed Biotech kaufen
|Erste Group Bank
|05.04.23
|Marinomed Biotech kaufen
|Erste Group Bank
|20.09.22
|Marinomed Biotech kaufen
|Erste Group Bank
|05.04.22
|Marinomed Biotech kaufen
|Erste Group Bank
|14.09.21
|Marinomed Biotech kaufen
|Erste Group Bank
Aktien in diesem Artikel
|AMAG
|28,00
|1,82%
|Erste Group Bank AG
|120,00
|-1,40%
|Frequentis
|74,80
|-2,35%
|Kapsch TrafficCom AG
|4,60
|-0,22%
|Lenzing AG
|23,70
|-2,07%
|Marinomed Biotech AG
|5,40
|8,00%
|OMV AG
|62,80
|-1,34%
|Palfinger AG
|30,65
|1,49%
|Rosenbauer
|64,40
|-3,59%
|UNIQA Insurance AG
|18,00
|-1,42%
|Vienna Insurance
|71,70
|-2,18%
|Wolford AG
|2,50
|0,00%
|ZUMTOBEL AG
|4,04
|-1,46%
Indizes in diesem Artikel
|ATX Prime
|3 277,74
|-1,31%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht schwächer ins Wochenende -- DAX schließt nach neuem Hoch im Plus -- US-Handel endet höher -- Asiens Börsen beenden Handel mehrheitlich stärker
Der heimische Aktienmarkt tendierte am Freitag abwärts. Der deutsche Leitindex konnte einen neuen Höchststand erklimmen. An den US-Börsen ging es am Freitag aufwärts. Die Börsen in Fernost zeigten sich zum Wochenschluss überwiegend im Plus.