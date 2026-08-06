Gute Stimmung in Wien: ATX Prime zeigt sich nachmittags fester

Am Donnerstag notiert der ATX Prime um 15:42 Uhr via Wiener Börse 0,71 Prozent höher bei 3 324,63 Punkten. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Zuschlag von 0,002 Prozent auf 3 301,16 Punkte an der Kurstafel, nach 3 301,09 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 3 298,79 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 3 333,42 Punkten.

So bewegt sich der ATX Prime auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn ging es für den ATX Prime bereits um 4,44 Prozent nach oben. Noch vor einem Monat, am 06.07.2026, notierte der ATX Prime bei 3 226,80 Punkten. Vor drei Monaten, am 06.05.2026, wies der ATX Prime einen Wert von 2 949,61 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 06.08.2025, wurde der ATX Prime mit 2 278,18 Punkten gehandelt.

Seit Beginn des Jahres 2026 legte der Index bereits um 25,07 Prozent zu. Das ATX Prime-Jahreshoch steht derzeit bei 3 333,42 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 2 489,01 Zähler.

Gewinner und Verlierer im ATX Prime

Unter den stärksten Aktien im ATX Prime befinden sich aktuell Rosenbauer (+ 5,23 Prozent auf 68,40 EUR), Vienna Insurance (+ 5,23 Prozent auf 74,50 EUR), Lenzing (+ 2,98 Prozent auf 24,20 EUR), UNIQA Insurance (+ 1,88 Prozent auf 18,40 EUR) und Palfinger (+ 1,82 Prozent auf 30,70 EUR). Unter Druck stehen im ATX Prime derweil Marinomed Biotech (-7,41 Prozent auf 5,00 EUR), Frequentis (-4,05 Prozent auf 75,80 EUR), Kapsch TrafficCom (-3,97 Prozent auf 4,60 EUR), Wolford (-3,20 Prozent auf 2,42 EUR) und AMAG (-1,79 Prozent auf 27,50 EUR).

Welche ATX Prime-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Im ATX Prime weist die Erste Group Bank-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 145 029 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 45,410 Mrd. Euro macht die Erste Group Bank-Aktie im ATX Prime derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der ATX Prime-Aktien im Blick

In diesem Jahr präsentiert die OMV-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 7,33 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime. Die OMV-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,11 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at