Erste Group Bank Aktie
WKN: 65201 / ISIN: AT0000652011
|ATX Prime im Blick
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17.06.2026 09:28:59
Gute Stimmung in Wien: ATX Prime zum Handelsstart in Grün
Um 09:12 Uhr bewegt sich der ATX Prime im Wiener Börse-Handel 0,33 Prozent höher bei 3 184,56 Punkten. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Gewinn von 0,050 Prozent auf 3 175,52 Punkte an der Kurstafel, nach 3 173,94 Punkten am Vortag.
Im Tagestief notierte der ATX Prime bei 3 172,10 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 3 184,56 Punkten.
Jahreshoch und Jahrestief des ATX Prime
Seit Beginn der Woche stieg der ATX Prime bereits um 3,18 Prozent. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime erreichte am vorherigen Handelstag, dem 15.05.2026, einen Stand von 2 898,02 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 17.03.2026, lag der ATX Prime bei 2 655,36 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 17.06.2025, notierte der ATX Prime bei 2 196,72 Punkten.
Der Index legte auf Jahressicht 2026 bereits um 19,80 Prozent zu. Das Jahreshoch des ATX Prime beträgt derzeit 3 184,56 Punkte. Das Jahrestief liegt hingegen bei 2 489,01 Punkten.
Tops und Flops im ATX Prime
Die stärksten Einzelwerte im ATX Prime sind derzeit Lenzing (+ 7,22 Prozent auf 26,00 EUR), AT S (AT&S) (+ 6,63 Prozent auf 209,00 EUR), ZUMTOBEL (+ 1,88 Prozent auf 4,33 EUR), Schoeller-Bleckmann (+ 1,34 Prozent auf 34,10 EUR) und Raiffeisen (+ 1,05 Prozent auf 52,85 EUR). Die schwächsten ATX Prime-Aktien sind derweil Wolford (-5,30 Prozent auf 2,50 EUR), STRABAG SE (-2,34 Prozent auf 91,70 EUR), Semperit (-1,00 Prozent auf 14,85 EUR), Österreichische Post (-0,94 Prozent auf 31,60 EUR) und Verbund (-0,88 Prozent auf 56,40 EUR).
Diese ATX Prime-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf
Im ATX Prime ist die AT S (AT&S)-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via Wiener Börse 32 296 Aktien gehandelt. Im ATX Prime macht die Erste Group Bank-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 43,268 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Fundamentaldaten der ATX Prime-Titel im Blick
Im ATX Prime weist die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,74 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die OMV-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,17 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
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