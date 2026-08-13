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ATX Prime im Blick 13.08.2026 09:28:55

Gute Stimmung in Wien: ATX Prime zum Handelsstart mit Gewinnen

Gute Stimmung in Wien: ATX Prime zum Handelsstart mit Gewinnen

Der ATX Prime hält am Donnerstagmorgen an seiner Gewinnserie vom Vortag fest.

Der ATX Prime notiert im Wiener Börse-Handel um 09:11 Uhr um 0,11 Prozent stärker bei 3 308,41 Punkten. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 0,003 Prozent auf 3 304,53 Punkte an der Kurstafel, nach 3 304,63 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des ATX Prime lag heute bei 3 318,74 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 3 304,53 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der ATX Prime seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verzeichnet der ATX Prime bislang ein Plus von 0,930 Prozent. Vor einem Monat, am 13.07.2026, lag der ATX Prime-Kurs bei 3 179,31 Punkten. Vor drei Monaten, am 13.05.2026, wies der ATX Prime einen Stand von 2 909,21 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 13.08.2025, lag der ATX Prime bei 2 361,64 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 24,46 Prozent aufwärts. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des ATX Prime bereits bei 3 337,77 Punkten. Bei 2 489,01 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im ATX Prime

Unter den Top-Aktien im ATX Prime befinden sich aktuell Wolford (+ 31,11 Prozent auf 2,36 EUR), Rosenbauer (+ 3,00 Prozent auf 61,80 EUR), FACC (+ 1,70 Prozent auf 16,78 EUR), Semperit (+ 1,66 Prozent auf 15,30 EUR) und Österreichische Post (+ 1,46 Prozent auf 31,35 EUR). Die schwächsten ATX Prime-Aktien sind hingegen Frequentis (-4,17 Prozent auf 73,60 EUR), Kapsch TrafficCom (-1,88 Prozent auf 4,69 EUR), AT S (AT&S) (-1,69 Prozent auf 162,40 EUR), voestalpine (-1,34 Prozent auf 45,80 EUR) und Polytec (-1,26 Prozent auf 4,71 EUR).

Diese ATX Prime-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Die Wienerberger-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im ATX Prime auf. 17 935 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie sticht im ATX Prime mit einer Marktkapitalisierung von 46,731 Mrd. Euro heraus.

Fundamentaldaten der ATX Prime-Aktien im Fokus

Die OMV-Aktie verzeichnet mit 7,28 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,06 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion finanzen.at

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Rosenbauer 59,20 0,00% Rosenbauer
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Wienerberger AG 20,56 0,29% Wienerberger AG
Wolford AG 2,36 2,61% Wolford AG
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ATX Prime 3 301,33 -0,38%

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