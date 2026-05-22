Gute Stimmung in Wien: ATX Prime zum Start des Freitagshandels in Grün

Wie bereits am Vortag richtet sich der ATX Prime auch am Morgen in der Gewinnzone ein.

Der ATX Prime tendiert im Wiener Börse-Handel um 09:12 Uhr um 0,65 Prozent höher bei 2 942,57 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,010 Prozent auf 2 923,79 Punkte an der Kurstafel, nach 2 923,50 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des ATX Prime lag heute bei 2 923,61 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 2 944,79 Punkten erreichte.

ATX Prime-Performance im Jahresverlauf

Auf Wochensicht kletterte der ATX Prime bereits um 1,56 Prozent. Noch vor einem Monat, am 22.04.2026, wies der ATX Prime einen Stand von 2 876,36 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 20.02.2026, verzeichnete der ATX Prime einen Wert von 2 886,08 Punkten. Der ATX Prime verzeichnete vor einem Jahr, am 22.05.2025, den Wert von 2 216,81 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 10,70 Prozent nach oben. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des ATX Prime bereits bei 2 973,28 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 2 489,01 Punkten.

ATX Prime-Tops und -Flops

Die stärksten Einzelwerte im ATX Prime sind aktuell AT S (AT&S) (+ 6,17 Prozent auf 123,80 EUR), Palfinger (+ 2,26 Prozent auf 33,95 EUR), STRABAG SE (+ 2,06 Prozent auf 89,20 EUR), DO (+ 1,80 Prozent auf 181,20 EUR) und Raiffeisen (+ 1,61 Prozent auf 46,84 EUR). Unter Druck stehen im ATX Prime hingegen Warimpex (-5,66 Prozent auf 0,50 EUR), Wolford (-3,57 Prozent auf 2,70 EUR), Polytec (-2,56 Prozent auf 4,18 EUR), Kapsch TrafficCom (-2,07 Prozent auf 5,68 EUR) und Verbund (-1,38 Prozent auf 60,90 EUR).

ATX Prime-Aktien mit dem größten Börsenwert

Im ATX Prime weist die OMV-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 24 382 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 38,200 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im ATX Prime den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der ATX Prime-Titel im Fokus

In diesem Jahr hat die ZUMTOBEL-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 7,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime inne. Die OMV-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,26 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at