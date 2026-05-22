Wolford Aktie
WKN: 83400 / ISIN: AT0000834007
|ATX Prime aktuell
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22.05.2026 09:29:09
Gute Stimmung in Wien: ATX Prime zum Start des Freitagshandels in Grün
Der ATX Prime tendiert im Wiener Börse-Handel um 09:12 Uhr um 0,65 Prozent höher bei 2 942,57 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,010 Prozent auf 2 923,79 Punkte an der Kurstafel, nach 2 923,50 Punkten am Vortag.
Der Tiefststand des ATX Prime lag heute bei 2 923,61 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 2 944,79 Punkten erreichte.
ATX Prime-Performance im Jahresverlauf
Auf Wochensicht kletterte der ATX Prime bereits um 1,56 Prozent. Noch vor einem Monat, am 22.04.2026, wies der ATX Prime einen Stand von 2 876,36 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 20.02.2026, verzeichnete der ATX Prime einen Wert von 2 886,08 Punkten. Der ATX Prime verzeichnete vor einem Jahr, am 22.05.2025, den Wert von 2 216,81 Punkten.
Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 10,70 Prozent nach oben. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des ATX Prime bereits bei 2 973,28 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 2 489,01 Punkten.
ATX Prime-Tops und -Flops
Die stärksten Einzelwerte im ATX Prime sind aktuell AT S (AT&S) (+ 6,17 Prozent auf 123,80 EUR), Palfinger (+ 2,26 Prozent auf 33,95 EUR), STRABAG SE (+ 2,06 Prozent auf 89,20 EUR), DO (+ 1,80 Prozent auf 181,20 EUR) und Raiffeisen (+ 1,61 Prozent auf 46,84 EUR). Unter Druck stehen im ATX Prime hingegen Warimpex (-5,66 Prozent auf 0,50 EUR), Wolford (-3,57 Prozent auf 2,70 EUR), Polytec (-2,56 Prozent auf 4,18 EUR), Kapsch TrafficCom (-2,07 Prozent auf 5,68 EUR) und Verbund (-1,38 Prozent auf 60,90 EUR).
ATX Prime-Aktien mit dem größten Börsenwert
Im ATX Prime weist die OMV-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 24 382 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 38,200 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im ATX Prime den höchsten Börsenwert.
Fundamentaldaten der ATX Prime-Titel im Fokus
In diesem Jahr hat die ZUMTOBEL-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 7,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime inne. Die OMV-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,26 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.
Redaktion finanzen.at
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