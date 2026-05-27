Gute Stimmung in Wien: ATX Prime zum Start des Mittwochshandels im Aufwind

Beim ATX Prime lassen sich am dritten Tag der Woche erneut Gewinne beobachten.

Der ATX Prime legt im Wiener Börse-Handel um 09:11 Uhr um 0,19 Prozent auf 3 019,42 Punkte zu. Zuvor eröffnete der Index bei 3 012,73 Zählern und damit 0,035 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (3 013,78 Punkte).

Der ATX Prime erreichte heute sein Tageshoch bei 3 021,01 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 3 011,21 Punkten lag.

ATX Prime-Performance seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht legte der ATX Prime bereits um 2,05 Prozent zu. Vor einem Monat, am 27.04.2026, wurde der ATX Prime mit 2 852,81 Punkten berechnet. Der ATX Prime wurde vor drei Monaten, am 27.02.2026, mit 2 840,18 Punkten bewertet. Noch vor einem Jahr, am 27.05.2025, bewegte sich der ATX Prime bei 2 234,80 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2026 bereits um 13,59 Prozent aufwärts. Bei 3 042,55 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des ATX Prime. Bei 2 489,01 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im ATX Prime

Unter den Top-Aktien im ATX Prime befinden sich aktuell Wienerberger (+ 2,53 Prozent auf 24,30 EUR), Lenzing (+ 2,27 Prozent auf 24,75 EUR), Mayr-Melnhof Karton (+ 1,96 Prozent auf 83,40 EUR), DO (+ 1,72 Prozent auf 189,40 EUR) und CA Immobilien (+ 1,60 Prozent auf 25,40 EUR). Schwächer notieren im ATX Prime derweil Wolford (-6,47 Prozent auf 2,60 EUR), Warimpex (-3,10 Prozent auf 0,50 EUR), Marinomed Biotech (-2,60 Prozent auf 9,35 EUR), Polytec (-1,61 Prozent auf 4,28 EUR) und Kapsch TrafficCom (-1,40 Prozent auf 5,62 EUR).

ATX Prime-Aktien mit dem größten Börsenwert

Im ATX Prime ist die Wienerberger-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via Wiener Börse 28 920 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 40,006 Mrd. Euro weist die Erste Group Bank-Aktie im ATX Prime derzeit den höchsten Börsenwert auf.

KGV und Dividende der ATX Prime-Mitglieder

Unter den ATX Prime-Aktien verzeichnet 2027 laut FactSet-Schätzung die ZUMTOBEL-Aktie mit 7,00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die OMV-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,21 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at