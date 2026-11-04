ATX Prime
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04.11.2026 09:28:53
Gute Stimmung in Wien: ATX Prime zum Start mit Gewinnen
Der ATX Prime klettert im Wiener Börse-Handel um 09:11 Uhr um 1,73 Prozent auf 3 196,62 Punkte. Zuvor ging der ATX Prime 0,012 Prozent höher bei 3 142,56 Punkten in den Mittwochshandel, nach 3 142,18 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 3 142,56 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 3 199,49 Punkten verzeichnete.
ATX Prime seit Beginn Jahr
Auf Wochensicht legte der ATX Prime bereits um 1,41 Prozent zu. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.10.2026, wurde der ATX Prime mit 3 295,49 Punkten gehandelt. Der ATX Prime stand vor drei Monaten, am 04.08.2026, bei 3 276,71 Punkten. Der ATX Prime lag noch vor einem Jahr, am 04.11.2025, bei 2 384,39 Punkten.
Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 20,26 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des ATX Prime steht derzeit bei 3 448,52 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 2 489,01 Zählern verzeichnet.
ATX Prime-Top-Flop-Liste
Zu den Gewinner-Aktien im ATX Prime zählen derzeit Erste Group Bank (+ 3,82 Prozent auf 111,30 EUR), Raiffeisen (+ 3,80 Prozent auf 58,75 EUR), Kapsch TrafficCom (+ 2,70 Prozent auf 3,80 EUR), AT S (AT&S) (+ 2,61 Prozent auf 141,60 EUR) und BAWAG (+ 2,22 Prozent auf 161,20 EUR). Unter den schwächsten ATX Prime-Aktien befinden sich hingegen Wolford (-9,26 Prozent auf 1,96 EUR), Semperit (-2,04 Prozent auf 16,80 EUR), ZUMTOBEL (-1,53 Prozent auf 3,85 EUR), Flughafen Wien (-1,50 Prozent auf 52,60 EUR) und Rosenbauer (-1,27 Prozent auf 62,00 EUR).
Diese ATX Prime-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf
Die Aktie im ATX Prime mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Wienerberger-Aktie. 58 618 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Erste Group Bank-Aktie mit 42,302 Mrd. Euro die dominierende Aktie im ATX Prime.
Fundamentalkennzahlen der ATX Prime-Werte im Blick
Die OMV-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,24 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX Prime-Werten. Unter den Aktien im Index präsentiert die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,48 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.at
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Aktien in diesem Artikel
|AT & S (AT&S)
|108,00
|-17,30%
|BAWAG
|161,00
|-2,13%
|Erste Group Bank AG
|110,80
|-0,09%
|EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG)
|30,80
|1,48%
|Flughafen Wien AG
|52,60
|0,38%
|Kapsch TrafficCom AG
|3,68
|-0,54%
|OMV AG
|72,00
|-0,55%
|Raiffeisen
|58,45
|-2,42%
|Rosenbauer
|61,80
|-0,96%
|Semperit AG Holding
|18,05
|-0,28%
|Wienerberger AG
|17,75
|1,95%
|Wolford AG
|2,14
|-0,93%
|ZUMTOBEL AG
|3,84
|-2,04%
Indizes in diesem Artikel
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