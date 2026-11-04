Gute Stimmung in Wien: ATX Prime zum Start mit Gewinnen

Machte sich der ATX Prime bereits am vorherigen Handelstag in die Gewinnzone auf, knüpft das Börsenbarometer auch am dritten Tag der Woche an seine positive Performance an.

Der ATX Prime klettert im Wiener Börse-Handel um 09:11 Uhr um 1,73 Prozent auf 3 196,62 Punkte. Zuvor ging der ATX Prime 0,012 Prozent höher bei 3 142,56 Punkten in den Mittwochshandel, nach 3 142,18 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 3 142,56 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 3 199,49 Punkten verzeichnete.

ATX Prime seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht legte der ATX Prime bereits um 1,41 Prozent zu. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.10.2026, wurde der ATX Prime mit 3 295,49 Punkten gehandelt. Der ATX Prime stand vor drei Monaten, am 04.08.2026, bei 3 276,71 Punkten. Der ATX Prime lag noch vor einem Jahr, am 04.11.2025, bei 2 384,39 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 20,26 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des ATX Prime steht derzeit bei 3 448,52 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 2 489,01 Zählern verzeichnet.

ATX Prime-Top-Flop-Liste

Zu den Gewinner-Aktien im ATX Prime zählen derzeit Erste Group Bank (+ 3,82 Prozent auf 111,30 EUR), Raiffeisen (+ 3,80 Prozent auf 58,75 EUR), Kapsch TrafficCom (+ 2,70 Prozent auf 3,80 EUR), AT S (AT&S) (+ 2,61 Prozent auf 141,60 EUR) und BAWAG (+ 2,22 Prozent auf 161,20 EUR). Unter den schwächsten ATX Prime-Aktien befinden sich hingegen Wolford (-9,26 Prozent auf 1,96 EUR), Semperit (-2,04 Prozent auf 16,80 EUR), ZUMTOBEL (-1,53 Prozent auf 3,85 EUR), Flughafen Wien (-1,50 Prozent auf 52,60 EUR) und Rosenbauer (-1,27 Prozent auf 62,00 EUR).

Diese ATX Prime-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Die Aktie im ATX Prime mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Wienerberger-Aktie. 58 618 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Erste Group Bank-Aktie mit 42,302 Mrd. Euro die dominierende Aktie im ATX Prime.

Fundamentalkennzahlen der ATX Prime-Werte im Blick

Die OMV-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,24 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX Prime-Werten. Unter den Aktien im Index präsentiert die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,48 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at