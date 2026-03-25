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Index-Performance 25.03.2026 09:30:00

Gute Stimmung in Wien: ATX startet mit Gewinnen

Gute Stimmung in Wien: ATX startet mit Gewinnen

Der ATX hält am Mittwochmorgen an seiner Gewinnserie vom Vortag fest.

Am Mittwoch verbucht der ATX um 09:13 Uhr via Wiener Börse Gewinne in Höhe von 1,78 Prozent auf 5 362,38 Punkte. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 153,302 Mrd. Euro. In den Handel ging der ATX 0,024 Prozent höher bei 5 269,85 Punkten, nach 5 268,58 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des ATX lag am Mittwoch bei 5 268,84 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 5 362,38 Punkten erreichte.

ATX-Entwicklung auf Jahressicht

Auf Wochensicht ging es für den ATX bereits um 3,45 Prozent aufwärts. Der ATX erreichte vor einem Monat, am 25.02.2026, den Wert von 5 766,12 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse feiertagsbedingt. Der ATX wies am vorherigen Handelstag, dem 23.12.2025, einen Wert von 5 247,21 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 25.03.2025, wies der ATX einen Stand von 4 270,37 Punkten auf.

Der Index legte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 0,199 Prozent zu. In diesem Jahr schaffte es der ATX bereits bis auf ein Jahreshoch bei 5 856,94 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 5 007,83 Zählern.

Tops und Flops im ATX

Unter den stärksten Aktien im ATX befinden sich derzeit AT S (AT&S) (+ 6,55 Prozent auf 52,90 EUR), Erste Group Bank (+ 2,75 Prozent auf 93,30 EUR), Raiffeisen (+ 2,69 Prozent auf 38,12 EUR), Wienerberger (+ 2,50 Prozent auf 22,96 EUR) und STRABAG SE (+ 2,48 Prozent auf 86,90 EUR). Unter Druck stehen im ATX derweil Verbund (-0,85 Prozent auf 63,80 EUR), EVN (-0,56 Prozent auf 26,85 EUR), OMV (-0,08 Prozent auf 59,95 EUR), Schoeller-Bleckmann (+ 0,15 Prozent auf 33,95 EUR) und Österreichische Post (+ 1,03 Prozent auf 34,25 EUR).

ATX-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Die Aktie im ATX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die OMV-Aktie. Zuletzt wurden via Wiener Börse 26 538 Aktien gehandelt. Im ATX macht die Erste Group Bank-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 35,267 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

KGV und Dividende der ATX-Titel

Die Raiffeisen-Aktie hat mit 5,58 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX inne. Im Index verzeichnet die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,33 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at

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Die Tops und Flops im ATX

Bildquelle: Pavel Ignatov / Shutterstock.com

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Erste Group Bank AG 94,15 3,69% Erste Group Bank AG
EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG) 27,40 1,48% EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG)
OMV AG 60,60 1,00% OMV AG
Österreichische Post AG 34,25 1,03% Österreichische Post AG
Raiffeisen 38,24 3,02% Raiffeisen
Schoeller-Bleckmann 34,65 2,21% Schoeller-Bleckmann
STRABAG SE 86,20 1,65% STRABAG SE
Verbund AG 64,35 0,00% Verbund AG
Wienerberger AG 22,96 2,50% Wienerberger AG

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ATX 5 404,63 2,58%

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Der heimische Aktienmarkt bewegte sich am Mittwoch aufwärts. Der deutsche Aktienmarkt präsentierte sich mit Aufschlägen. Die US-Börsen zeigten sich mit gut behaupteter Tendenz. Die Börsen in Fernost bewegten sich zur Wochenmitte auf höherem Niveau.
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