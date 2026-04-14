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Marktbericht 14.04.2026 15:58:59

Gute Stimmung in Wien: ATX steigt nachmittags

Gute Stimmung in Wien: ATX steigt nachmittags

Mit dem ATX geht es am zweiten Tag der Woche aufwärts.

Am Dienstag springt der ATX um 15:40 Uhr via Wiener Börse um 1,65 Prozent auf 5 893,40 Punkte an. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 168,604 Mrd. Euro. In den Dienstagshandel ging der ATX 0,095 Prozent stärker bei 5 803,23 Punkten, nach 5 797,75 Punkten am Vortag.

Der ATX erreichte heute sein Tagestief bei 5 802,65 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 5 912,52 Punkten lag.

ATX-Jahreshoch und -Jahrestief

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 13.03.2026, bei 5 263,07 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 14.01.2026, notierte der ATX bei 5 431,40 Punkten. Der ATX verzeichnete vor einem Jahr, am 14.04.2025, den Stand von 3 839,66 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 10,12 Prozent nach oben. Das ATX-Jahreshoch steht derzeit bei 5 912,52 Punkten. Bei 5 007,83 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Tops und Flops im ATX aktuell

Unter den stärksten Aktien im ATX befinden sich derzeit BAWAG (+ 7,08 Prozent auf 151,20 EUR), AT S (AT&S) (+ 3,02 Prozent auf 68,30 EUR), Andritz (+ 1,95 Prozent auf 67,90 EUR), UNIQA Insurance (+ 1,82 Prozent auf 16,82 EUR) und voestalpine (+ 1,71 Prozent auf 42,84 EUR). Die Flop-Titel im ATX sind hingegen Verbund (-2,37 Prozent auf 63,95 EUR), EVN (-2,23 Prozent auf 28,45 EUR), OMV (-0,51 Prozent auf 59,10 EUR), DO (+ 0,22 Prozent auf 183,00 EUR) und Schoeller-Bleckmann (+ 0,27 Prozent auf 37,25 EUR).

ATX-Aktien mit dem größten Börsenwert

Die Raiffeisen-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im ATX auf. Zuletzt wurden via Wiener Börse 226 000 Aktien gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 40,317 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im ATX den höchsten Börsenwert.

ATX-Fundamentalkennzahlen im Blick

Im ATX verzeichnet die Raiffeisen-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,44 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die OMV-Aktie gewährt Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,09 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

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Weitere Links:

Die Tops und Flops im ATX

Bildquelle: Pavel Ignatov / Shutterstock.com
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