ATX

6 384,96
20,05
0,32 %
<
Kurse + Charts + Realtime
Snapshot
Chart (groß)
Historisch
Chartvergleich
Realtime Liste
Realtime Chart (Indikation)
>
<
Nachrichten
Marktberichte
Analysen
>
<
Listen
enthaltene Werte
Top/Flop
Marktkapitalisierung
>
<
Info
GV-Termine
Dividenden
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
>
ATX-Entwicklung 20.07.2026 15:59:00

Gute Stimmung in Wien: ATX verbucht am Nachmittag Gewinne

Gute Stimmung in Wien: ATX verbucht am Nachmittag Gewinne

In Wien ist am ersten Tag der Woche ein stabiler Handel zu beobachten.

Um 15:41 Uhr legt der ATX im Wiener Börse-Handel um 0,05 Prozent auf 6 368,40 Punkte zu. Insgesamt kommt der ATX damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 177,679 Mrd. Euro. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Verlust von 0,005 Prozent auf 6 364,62 Punkte an der Kurstafel, nach 6 364,91 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der ATX bei 6 417,46 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 6 324,83 Punkten.

So bewegt sich der ATX auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 19.06.2026, wies der ATX einen Stand von 6 527,59 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 20.04.2026, betrug der ATX-Kurs 5 866,33 Punkte. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX lag am vorherigen Handelstag, dem 18.07.2025, bei 4 485,47 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 19,00 Prozent aufwärts. Das ATX-Jahreshoch beträgt derzeit 6 599,69 Punkte. Bei 5 007,83 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

ATX-Tops und -Flops

Die stärksten Aktien im ATX sind derzeit EVN (+ 1,36 Prozent auf 29,80 EUR), Verbund (+ 1,02 Prozent auf 59,20 EUR), Palfinger (+ 0,94 Prozent auf 32,15 EUR), STRABAG SE (+ 0,82 Prozent auf 86,20 EUR) und voestalpine (+ 0,71 Prozent auf 45,12 EUR). Flop-Aktien im ATX sind derweil Lenzing (-2,73 Prozent auf 24,90 EUR), Wienerberger (-1,83 Prozent auf 22,52 EUR), PORR (-0,90 Prozent auf 38,60 EUR), UNIQA Insurance (-0,82 Prozent auf 17,02 EUR) und Raiffeisen (-0,75 Prozent auf 52,65 EUR).

Die meistgehandelten ATX-Aktien

Im ATX weist die Wienerberger-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via Wiener Börse 156 871 Aktien gehandelt. Im ATX macht die Erste Group Bank-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 43,385 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der ATX-Titel im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX hat 2026 laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 7,45 zu Buche schlagen. Mit 7,28 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Die Tops und Flops im ATX

Bildquelle: Pavel Ignatov / Shutterstock.com
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Indizes in diesem Artikel

ATX 6 384,96 0,32%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

19.07.26 Gold, Öl & Co. in KW 29: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
19.07.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 29
18.07.26 KW 29: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
18.07.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
17.07.26 KW 29: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX in Grün -- DAX wenig bewegt -- US-Börsen uneins -- Asiens Börsen letztlich im Plus - Nikkei pausiert
Während der heimische Aktienmarkt leicht zulegt, ist bei den deutschen Nachbarn kaum Bewegung zu sehen. Die US-Börsen finden keine gemeinsame Richtung. Die Börsen in Fernost zeigten sich zum Wochenstart mit grünen Vorzeichen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen