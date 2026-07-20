Gute Stimmung in Wien: ATX verbucht am Nachmittag Gewinne

In Wien ist am ersten Tag der Woche ein stabiler Handel zu beobachten.

Um 15:41 Uhr legt der ATX im Wiener Börse-Handel um 0,05 Prozent auf 6 368,40 Punkte zu. Insgesamt kommt der ATX damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 177,679 Mrd. Euro. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Verlust von 0,005 Prozent auf 6 364,62 Punkte an der Kurstafel, nach 6 364,91 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der ATX bei 6 417,46 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 6 324,83 Punkten.

So bewegt sich der ATX auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 19.06.2026, wies der ATX einen Stand von 6 527,59 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 20.04.2026, betrug der ATX-Kurs 5 866,33 Punkte. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX lag am vorherigen Handelstag, dem 18.07.2025, bei 4 485,47 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 19,00 Prozent aufwärts. Das ATX-Jahreshoch beträgt derzeit 6 599,69 Punkte. Bei 5 007,83 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

ATX-Tops und -Flops

Die stärksten Aktien im ATX sind derzeit EVN (+ 1,36 Prozent auf 29,80 EUR), Verbund (+ 1,02 Prozent auf 59,20 EUR), Palfinger (+ 0,94 Prozent auf 32,15 EUR), STRABAG SE (+ 0,82 Prozent auf 86,20 EUR) und voestalpine (+ 0,71 Prozent auf 45,12 EUR). Flop-Aktien im ATX sind derweil Lenzing (-2,73 Prozent auf 24,90 EUR), Wienerberger (-1,83 Prozent auf 22,52 EUR), PORR (-0,90 Prozent auf 38,60 EUR), UNIQA Insurance (-0,82 Prozent auf 17,02 EUR) und Raiffeisen (-0,75 Prozent auf 52,65 EUR).

Die meistgehandelten ATX-Aktien

Im ATX weist die Wienerberger-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via Wiener Börse 156 871 Aktien gehandelt. Im ATX macht die Erste Group Bank-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 43,385 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der ATX-Titel im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX hat 2026 laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 7,45 zu Buche schlagen. Mit 7,28 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at