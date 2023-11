Gute Stimmung in Wien: ATX verbucht nachmittags Gewinne

Am Montagnachmittag wagen sich die Börsianer in Wien aus der Reserve.

Um 15:41 Uhr geht es im ATX im Wiener Börse-Handel um 0,53 Prozent nach oben auf 3 203,33 Punkte. Die ATX-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 109,561 Mrd. Euro. Zum Handelsstart standen Verluste von 0,054 Prozent auf 3 184,64 Punkte an der Kurstafel, nach 3 186,37 Punkten am Vortag.

Bei 3 184,64 Einheiten erreichte der ATX sein Tagestief, während er hingegen mit 3 211,11 Punkten den höchsten Stand markierte.

ATX-Entwicklung auf Jahressicht

Vor einem Monat, am 06.10.2023, lag der ATX noch bei 3 119,98 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 04.08.2023, lag der ATX-Kurs bei 3 200,02 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 04.11.2022, den Wert von 3 091,54 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2023 bereits um 1,38 Prozent. Bei 3 560,30 Punkten markierte der ATX bislang ein Jahreshoch. Bei 3 006,71 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Aufsteiger und Absteiger im ATX

Unter den stärksten Aktien im ATX befinden sich derzeit OMV (+ 5,44 Prozent auf 42,62 EUR), Lenzing (+ 3,85 Prozent auf 37,75 EUR), Schoeller-Bleckmann (+ 1,97 Prozent auf 49,10 EUR), Verbund (+ 1,00 Prozent auf 85,45 EUR) und Telekom Austria (+ 0,60 Prozent auf 6,73 EUR). Zu den schwächsten ATX-Aktien zählen hingegen IMMOFINANZ (-1,56 Prozent auf 18,90 EUR), Mayr-Melnhof Karton (-1,55 Prozent auf 114,60 EUR), Raiffeisen (-1,00 Prozent auf 14,90 EUR), Vienna Insurance (-0,97 Prozent auf 25,55 EUR) und EVN (-0,76 Prozent auf 26,05 EUR).

Welche ATX-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Aktuell weist die Raiffeisen-Aktie das größte Handelsvolumen im ATX auf. Zuletzt wurden via Wiener Börse 576 802 Aktien gehandelt. Die Verbund-Aktie dominiert den ATX hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 29,391 Mrd. Euro.

Dieses KGV weisen die ATX-Aktien auf

Unter den ATX-Aktien weist 2023 laut FactSet-Schätzung die Raiffeisen-Aktie mit 2,33 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die BAWAG-Aktie bietet 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10,53 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

