Lenzing Aktie
WKN: 64450 / ISIN: AT0000644505
|Kursverlauf
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25.08.2026 09:28:43
Gute Stimmung in Wien: ATX zum Handelsstart in Grün
Der ATX bewegt sich im Wiener Börse-Handel um 09:11 Uhr um 0,52 Prozent fester bei 6 652,24 Punkten. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 186,568 Mrd. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 6 619,40 Zählern und damit 0,028 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (6 617,52 Punkte).
Der Tiefststand des ATX lag heute bei 6 614,63 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 6 653,84 Punkten erreichte.
ATX-Performance seit Jahresbeginn
Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.07.2026, verzeichnete der ATX einen Stand von 6 455,88 Punkten. Vor drei Monaten, am 25.05.2026, wurde der ATX mit einer Bewertung von 6 148,24 Punkten gehandelt. Noch vor einem Jahr, am 25.08.2025, betrug der ATX-Kurs 4 759,68 Punkte.
Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 24,30 Prozent nach oben. Bei 6 780,42 Punkten schaffte es der ATX bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief steht hingegen bei 5 007,83 Zählern.
Die Tops und Flops im ATX
Zu den stärksten Einzelwerten im ATX zählen aktuell AT S (AT&S) (+ 4,66 Prozent auf 134,80 EUR), DO (+ 1,21 Prozent auf 209,00 EUR), EVN (+ 0,71 Prozent auf 28,35 EUR), Wienerberger (+ 0,62 Prozent auf 19,52 EUR) und Andritz (+ 0,61 Prozent auf 81,90 EUR). Die schwächsten ATX-Aktien sind hingegen Lenzing (-1,46 Prozent auf 23,60 EUR), Palfinger (-0,50 Prozent auf 30,15 EUR), Österreichische Post (+ 0,00 Prozent auf 31,00 EUR), voestalpine (+ 0,09 Prozent auf 44,00 EUR) und UNIQA Insurance (+ 0,11 Prozent auf 17,70 EUR).
ATX-Aktien mit dem größten Börsenwert
Aktuell weist die OMV-Aktie das größte Handelsvolumen im ATX auf. Zuletzt wurden via Wiener Börse 11 863 Aktien gehandelt. Im ATX nimmt die Erste Group Bank-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 47,313 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
ATX-Fundamentaldaten
Die OMV-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 7,57 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX-Werten. Die OMV-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 6,72 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
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