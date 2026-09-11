Gute Stimmung in Wien: ATX zum Handelsstart mit Gewinnen

Der ATX setzt seinen Aufwärtstrend auch heute fort und verbucht erneut Gewinne.

Um 09:10 Uhr bewegt sich der ATX im Wiener Börse-Handel 0,45 Prozent fester bei 6 900,90 Punkten. Insgesamt kommt der ATX damit auf einen Börsenwert in Höhe von 193,590 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,021 Prozent auf 6 871,24 Punkte an der Kurstafel, nach 6 869,81 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den ATX bis auf 6 914,35 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 6 871,24 Zählern.

ATX seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht kletterte der ATX bereits um 0,599 Prozent. Der ATX erreichte vor einem Monat, am 11.08.2026, einen Stand von 6 672,96 Punkten. Der ATX lag noch vor drei Monaten, am 11.06.2026, bei 6 072,67 Punkten. Der ATX erreichte vor einem Jahr, am 11.09.2025, einen Stand von 4 645,10 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 28,95 Prozent. 6 914,35 Punkte markierten den Höchststand des ATX im laufenden Jahr. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5 007,83 Zählern erreicht.

Aufsteiger und Absteiger im ATX

Unter den stärksten Aktien im ATX befinden sich aktuell STRABAG SE (+ 3,50 Prozent auf 106,40 EUR), PORR (+ 2,21 Prozent auf 37,00 EUR), AT S (AT&S) (+ 1,41 Prozent auf 173,00 EUR), UNIQA Insurance (+ 0,87 Prozent auf 18,48 EUR) und Wienerberger (+ 0,83 Prozent auf 18,15 EUR). Die schwächsten ATX-Aktien sind hingegen Lenzing (-1,54 Prozent auf 22,35 EUR), Verbund (-0,65 Prozent auf 60,90 EUR), OMV (-0,56 Prozent auf 70,40 EUR), DO (-0,50 Prozent auf 198,00 EUR) und Vienna Insurance (-0,27 Prozent auf 73,00 EUR).

Die meistgehandelten Aktien im ATX

Aktuell weist die Wienerberger-Aktie das größte Handelsvolumen im ATX auf. 43 384 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im ATX macht die Erste Group Bank-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 47,391 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der ATX-Mitglieder im Blick

Die OMV-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 7,71 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX-Werten. Im Index weist die OMV-Aktie mit 6,52 Prozent 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at