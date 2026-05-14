Erste Group Bank Aktie

Erste Group Bank für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 65201 / ISIN: AT0000652011

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Index-Performance im Blick 14.05.2026 09:28:24

Gute Stimmung in Wien: ATX zum Start mit grünem Vorzeichen

Gute Stimmung in Wien: ATX zum Start mit grünem Vorzeichen

Das macht das Börsenbarometer in Wien am Morgen.

Der ATX notiert im Wiener Börse-Handel um 09:10 Uhr um 0,38 Prozent fester bei 5 909,16 Punkten. Die ATX-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 166,242 Mrd. Euro. Zum Start des Donnerstagshandels stand ein Gewinn von 0,010 Prozent auf 5 887,15 Punkte an der Kurstafel, nach 5 886,54 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Donnerstag bei 5 884,68 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 5 918,41 Punkten verzeichnete.

ATX seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn kletterte der ATX bereits um 0,381 Prozent. Vor einem Monat, am 14.04.2026, wurde der ATX mit 5 898,35 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX lag am vorherigen Handelstag, dem 13.02.2026, bei 5 622,58 Punkten. Vor einem Jahr, am 14.05.2025, wurde der ATX auf 4 445,19 Punkte taxiert.

Seit Beginn des Jahres 2026 schlägt ein Plus von 10,42 Prozent zu Buche. Der ATX erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 6 018,30 Punkten. Bei 5 007,83 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Heutige Tops und Flops im ATX

Die stärksten Aktien im ATX sind aktuell Wienerberger (+ 2,80 Prozent auf 23,46 EUR), BAWAG (+ 0,95 Prozent auf 149,40 EUR), Palfinger (+ 0,87 Prozent auf 34,70 EUR), Österreichische Post (+ 0,65 Prozent auf 31,00 EUR) und Raiffeisen (+ 0,59 Prozent auf 47,52 EUR). Die Verlierer im ATX sind hingegen AT S (AT&S) (-0,78 Prozent auf 101,20 EUR), voestalpine (-0,65 Prozent auf 45,54 EUR), Schoeller-Bleckmann (-0,29 Prozent auf 33,80 EUR), Lenzing (-0,21 Prozent auf 24,25 EUR) und CA Immobilien (+ 0,00 Prozent auf 25,20 EUR).

Welche Aktien im ATX den größten Börsenwert aufweisen

Die Wienerberger-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im ATX auf. 16 355 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 37,520 Mrd. Euro macht die Erste Group Bank-Aktie im ATX derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der ATX-Mitglieder im Fokus

Unter den ATX-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Raiffeisen-Aktie mit 7,02 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die OMV-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7,43 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Zum ATX-Chart
Zur ATX-Realtime-Indikation
Die Tops und Flops im ATX

Bildquelle: Pavel Ignatov / Shutterstock.com

Nachrichten zu Lenzing AG

mehr Nachrichten