Erste Group Bank Aktie
WKN: 65201 / ISIN: AT0000652011
|Index-Performance im Blick
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14.05.2026 09:28:24
Gute Stimmung in Wien: ATX zum Start mit grünem Vorzeichen
Der ATX notiert im Wiener Börse-Handel um 09:10 Uhr um 0,38 Prozent fester bei 5 909,16 Punkten. Die ATX-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 166,242 Mrd. Euro. Zum Start des Donnerstagshandels stand ein Gewinn von 0,010 Prozent auf 5 887,15 Punkte an der Kurstafel, nach 5 886,54 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Donnerstag bei 5 884,68 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 5 918,41 Punkten verzeichnete.
ATX seit Beginn des Jahres
Seit Wochenbeginn kletterte der ATX bereits um 0,381 Prozent. Vor einem Monat, am 14.04.2026, wurde der ATX mit 5 898,35 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX lag am vorherigen Handelstag, dem 13.02.2026, bei 5 622,58 Punkten. Vor einem Jahr, am 14.05.2025, wurde der ATX auf 4 445,19 Punkte taxiert.
Seit Beginn des Jahres 2026 schlägt ein Plus von 10,42 Prozent zu Buche. Der ATX erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 6 018,30 Punkten. Bei 5 007,83 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.
Heutige Tops und Flops im ATX
Die stärksten Aktien im ATX sind aktuell Wienerberger (+ 2,80 Prozent auf 23,46 EUR), BAWAG (+ 0,95 Prozent auf 149,40 EUR), Palfinger (+ 0,87 Prozent auf 34,70 EUR), Österreichische Post (+ 0,65 Prozent auf 31,00 EUR) und Raiffeisen (+ 0,59 Prozent auf 47,52 EUR). Die Verlierer im ATX sind hingegen AT S (AT&S) (-0,78 Prozent auf 101,20 EUR), voestalpine (-0,65 Prozent auf 45,54 EUR), Schoeller-Bleckmann (-0,29 Prozent auf 33,80 EUR), Lenzing (-0,21 Prozent auf 24,25 EUR) und CA Immobilien (+ 0,00 Prozent auf 25,20 EUR).
Welche Aktien im ATX den größten Börsenwert aufweisen
Die Wienerberger-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im ATX auf. 16 355 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 37,520 Mrd. Euro macht die Erste Group Bank-Aktie im ATX derzeit den höchsten Börsenwert aus.
Fundamentaldaten der ATX-Mitglieder im Fokus
Unter den ATX-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Raiffeisen-Aktie mit 7,02 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die OMV-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7,43 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.
Redaktion finanzen.at
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