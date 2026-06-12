Gute Stimmung in Wien: ATX zum Start stärker

Um 09:11 Uhr steht im Wiener Börse-Handel ein Plus von 1,47 Prozent auf 6 162,00 Punkte an der ATX-Kurstafel. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 167,646 Mrd. Euro. Zum Start des Freitagshandels stand ein Gewinn von 0,001 Prozent auf 6 072,74 Punkte an der Kurstafel, nach 6 072,67 Punkten am Vortag.

Der ATX erreichte heute sein Tagestief bei 6 066,23 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 6 176,78 Punkten lag.

So bewegt sich der ATX im Jahresverlauf

Auf Wochensicht ging es für den ATX bereits um 1,28 Prozent aufwärts. Vor einem Monat, am 12.05.2026, lag der ATX-Kurs bei 5 848,98 Punkten. Der ATX stand noch vor drei Monaten, am 12.03.2026, bei 5 348,99 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 12.06.2025, stand der ATX bei 4 388,88 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 15,14 Prozent aufwärts. Der ATX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 6 176,78 Punkten. Bei 5 007,83 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

ATX-Top-Flop-Liste

Die Top-Aktien im ATX sind aktuell DO (+ 6,22 Prozent auf 205,00 EUR), Wienerberger (+ 4,23 Prozent auf 23,14 EUR), STRABAG SE (+ 2,55 Prozent auf 92,60 EUR), Raiffeisen (+ 2,39 Prozent auf 49,76 EUR) und CA Immobilien (+ 2,28 Prozent auf 22,45 EUR). Zu den schwächsten ATX-Aktien zählen hingegen OMV (-1,53 Prozent auf 57,85 EUR), Verbund (-0,43 Prozent auf 57,70 EUR), Schoeller-Bleckmann (+ 0,14 Prozent auf 34,60 EUR), Vienna Insurance (+ 0,16 Prozent auf 62,10 EUR) und EVN (+ 0,53 Prozent auf 28,55 EUR).

Die meistgehandelten ATX-Aktien

Im ATX ist die Wienerberger-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 43 129 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Erste Group Bank mit 39,384 Mrd. Euro im ATX den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der ATX-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 7,02 zu Buche schlagen. Was die Dividendenrendite angeht, ist die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,83 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at