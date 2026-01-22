Gute Stimmung in Wien: Letztendlich Pluszeichen im ATX Prime

Der ATX Prime legte im Wiener Börse-Handel zum Handelsschluss um 2,47 Prozent auf 2 752,06 Punkte zu. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Zuschlag von 0,033 Prozent auf 2 686,50 Punkte an der Kurstafel, nach 2 685,61 Punkten am Vortag.

Der ATX Prime verzeichnete bei 2 686,14 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 2 757,69 Einheiten.

So entwickelt sich der ATX Prime im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche gewann der ATX Prime bereits um 1,50 Prozent. Noch vor einem Monat, am 22.12.2025, verzeichnete der ATX Prime einen Wert von 2 600,66 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 22.10.2025, bewegte sich der ATX Prime bei 2 311,14 Punkten. Der ATX Prime notierte noch vor einem Jahr, am 22.01.2025, bei 1 891,88 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 3,53 Prozent nach oben. Bei 2 757,69 Punkten markierte der ATX Prime bislang ein Jahreshoch. Bei 2 638,17 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

ATX Prime-Aufsteiger und -Absteiger

Die Gewinner-Aktien im ATX Prime sind derzeit Raiffeisen (+ 7,05 Prozent auf 39,80 EUR), Wolford (+ 6,43 Prozent auf 2,98 EUR), PORR (+ 6,24 Prozent auf 34,05 EUR), AT S (AT&S) (+ 5,73 Prozent auf 40,60 EUR) und STRABAG SE (+ 4,94 Prozent auf 82,80 EUR). Auf der Verliererseite im ATX Prime stehen hingegen ZUMTOBEL (-2,09 Prozent auf 3,51 EUR), UBM Development (-1,46 Prozent auf 20,20 EUR), Frequentis (-0,95 Prozent auf 83,20 EUR), AMAG (-0,77 Prozent auf 25,90 EUR) und Verbund (-0,41 Prozent auf 60,75 EUR).

Welche Aktien im ATX Prime das größte Handelsvolumen aufweisen

Im ATX Prime weist die Raiffeisen-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via Wiener Börse 647 195 Aktien gehandelt. Mit 40,273 Mrd. Euro macht die Erste Group Bank-Aktie im ATX Prime derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der ATX Prime-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Raiffeisen-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 6,05 erwartet. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,86 Prozent an der Spitze im Index.

Redaktion finanzen.at