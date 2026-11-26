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26.11.2026 15:58:46
Gute Stimmung in Wien: So bewegt sich der ATX aktuell
Am Donnerstag gewinnt der ATX um 15:40 Uhr via Wiener Börse 2,63 Prozent auf 6 187,53 Punkte. Die Marktkapitalisierung der im ATX enthaltenen Werte beträgt damit 182,536 Mrd. Euro. Zuvor ging der ATX 0,014 Prozent schwächer bei 6 028,07 Punkten in den Handel, nach 6 028,92 Punkten am Vortag.
Der Tiefststand des ATX lag heute bei 6 028,07 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 6 193,79 Punkten erreichte.
ATX-Entwicklung auf Jahressicht
Seit Beginn der Woche ging es für den ATX bereits um 0,285 Prozent nach unten. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel feiertagsbedingt. Der ATX wies am vorherigen Handelstag, dem 23.10.2026, einen Stand von 6 270,26 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 26.08.2026, wurde der ATX mit 6 758,44 Punkten berechnet. Vor einem Jahr, am 26.11.2025, lag der ATX-Kurs bei 5 000,70 Punkten.
Seit Jahresbeginn 2026 stieg der Index bereits um 15,62 Prozent. In diesem Jahr markierte der ATX bereits ein Jahreshoch bei 7 043,27 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5 007,83 Zählern registriert.
Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im ATX
Zu den Gewinner-Aktien im ATX zählen derzeit AT S (AT&S) (+ 9,87 Prozent auf 98,00 EUR), voestalpine (+ 6,16 Prozent auf 33,44 EUR), Palfinger (+ 3,30 Prozent auf 26,60 EUR), Erste Group Bank (+ 3,26 Prozent auf 107,80 EUR) und PORR (+ 3,17 Prozent auf 34,20 EUR). Flop-Aktien im ATX sind hingegen Lenzing (-0,99 Prozent auf 9,02 EUR), Vienna Insurance (-0,28 Prozent auf 72,50 EUR), Verbund (+ 0,07 Prozent auf 69,90 EUR), UNIQA Insurance (+ 0,33 Prozent auf 18,52 EUR) und EVN (+ 0,33 Prozent auf 30,35 EUR).
ATX-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung
Das größte Handelsvolumen im ATX kann derzeit die voestalpine-Aktie aufweisen. 166 282 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 42,380 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im ATX den höchsten Börsenwert auf.
Dieses KGV weisen die ATX-Mitglieder auf
Unter den ATX-Aktien hat 2026 laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie mit 6,55 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Mit 7,18 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
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