Gute Stimmung in Wien: So entwickelt sich der ATX Prime aktuell

Der ATX Prime erhöht sich im Wiener Börse-Handel um 15:41 Uhr um 0,60 Prozent auf 2 547,55 Punkte. In den Dienstagshandel ging der ATX Prime 0,016 Prozent höher bei 2 532,84 Punkten, nach 2 532,43 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 2 525,06 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 2 550,04 Punkten.

So bewegt sich der ATX Prime seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime wies am vorherigen Handelstag, dem 07.11.2025, einen Stand von 2 361,33 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 09.09.2025, wies der ATX Prime einen Wert von 2 322,18 Punkten auf. Der ATX Prime wies vor einem Jahr, am 09.12.2024, einen Wert von 1 800,01 Punkten auf.

Seit Anfang des Jahres 2025 kletterte der Index bereits um 39,52 Prozent. Das ATX Prime-Jahreshoch liegt derzeit bei 2 550,04 Punkten. Bei 1 745,07 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Tops und Flops im ATX Prime

Unter den stärksten Einzelwerten im ATX Prime befinden sich derzeit Vienna Insurance (+ 7,24 Prozent auf 56,30 EUR), Frequentis (+ 6,23 Prozent auf 71,60 EUR), Raiffeisen (+ 4,58 Prozent auf 36,50 EUR), Marinomed Biotech (+ 2,86 Prozent auf 19,75 EUR) und UNIQA Insurance (+ 1,88 Prozent auf 15,16 EUR). Unter Druck stehen im ATX Prime hingegen ZUMTOBEL (-2,75 Prozent auf 3,54 EUR), Wienerberger (-2,67 Prozent auf 28,40 EUR), UBM Development (-2,22 Prozent auf 22,00 EUR), Rosenbauer (-2,18 Prozent auf 44,80 EUR) und Lenzing (-2,15 Prozent auf 22,80 EUR).

Diese ATX Prime-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Im ATX Prime sticht die Raiffeisen-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 230 947 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Erste Group Bank mit 37,185 Mrd. Euro im ATX Prime den größten Anteil aus.

ATX Prime-Fundamentalkennzahlen

Die Marinomed Biotech-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung mit 1,72 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX Prime-Werten auf. OMV-Anleger werden 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 9,08 Prozent gelockt.

