Gute Stimmung in Wien: So entwickelt sich der ATX Prime am Mittwochmittag

Für den ATX Prime geht es am dritten Tag der Woche aufwärts.

Der ATX Prime notiert im Wiener Börse-Handel um 12:10 Uhr um 1,15 Prozent fester bei 2 869,44 Punkten. Zuvor ging der ATX Prime 0,010 Prozent schwächer bei 2 836,48 Punkten in den Handel, nach 2 836,77 Punkten am Vortag.

Der ATX Prime erreichte am Mittwoch sein Tageshoch bei 2 875,91 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 2 836,21 Punkten lag.

ATX Prime-Entwicklung seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn legte der ATX Prime bereits um 2,51 Prozent zu. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 16.01.2026, wies der ATX Prime einen Wert von 2 716,26 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 18.11.2025, wies der ATX Prime 2 347,40 Punkte auf. Der ATX Prime lag vor einem Jahr, am 18.02.2025, bei 2 071,96 Punkten.

Der Index legte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 7,95 Prozent zu. In diesem Jahr erreichte der ATX Prime bereits ein Jahreshoch bei 2 896,54 Punkten. Bei 2 638,17 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Die Tops und Flops im ATX Prime

Die Gewinner-Aktien im ATX Prime sind aktuell UNIQA Insurance (+ 3,60 Prozent auf 16,68 EUR), voestalpine (+ 3,23 Prozent auf 46,08 EUR), Addiko Bank (+ 2,35 Prozent auf 26,10 EUR), Marinomed Biotech (+ 2,30 Prozent auf 17,80 EUR) und Raiffeisen (+ 1,87 Prozent auf 42,58 EUR). Zu den schwächsten ATX Prime-Aktien zählen hingegen Kapsch TrafficCom (-2,87 Prozent auf 5,42 EUR), Semperit (-2,40 Prozent auf 13,02 EUR), UBM Development (-2,00 Prozent auf 19,60 EUR), Lenzing (-1,17 Prozent auf 25,35 EUR) und Frequentis (-1,06 Prozent auf 74,40 EUR).

Die teuersten Unternehmen im ATX Prime

Die Aktie im ATX Prime mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die voestalpine-Aktie. 205 972 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 40,117 Mrd. Euro macht die Erste Group Bank-Aktie im ATX Prime derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der ATX Prime-Mitglieder im Fokus

In diesem Jahr präsentiert die Warimpex-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 6,26 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,85 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

