Erste Group Bank Aktie
WKN: 65201 / ISIN: AT0000652011
|Wiener Börse-Handel im Fokus
|
12.01.2026 15:58:46
Gute Stimmung in Wien: So entwickelt sich der ATX Prime nachmittags
Der ATX Prime klettert im Wiener Börse-Handel um 15:42 Uhr um 0,09 Prozent auf 2 687,53 Punkte. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Zuschlag von 0,003 Prozent auf 2 685,08 Punkte an der Kurstafel, nach 2 685,00 Punkten am Vortag.
Der ATX Prime verzeichnete bei 2 667,49 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Montag 2 688,45 Einheiten.
ATX Prime auf Jahressicht
Noch vor einem Monat, am 12.12.2025, stand der ATX Prime bei 2 536,98 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.10.2025, wies der ATX Prime einen Stand von 2 331,20 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.01.2025, wurde der ATX Prime auf 1 821,58 Punkte taxiert.
Tops und Flops aktuell
Die Gewinner-Aktien im ATX Prime sind derzeit Schoeller-Bleckmann (+ 3,49 Prozent auf 32,65 EUR), Kapsch TrafficCom (+ 3,40 Prozent auf 6,08 EUR), AT S (AT&S) (+ 3,38 Prozent auf 33,60 EUR), Polytec (+ 2,71 Prozent auf 3,41 EUR) und STRABAG SE (+ 1,61 Prozent auf 82,10 EUR). Unter Druck stehen im ATX Prime derweil Wolford (-3,75 Prozent auf 3,08 EUR), DO (-3,21 Prozent auf 211,00 EUR), Frequentis (-2,49 Prozent auf 78,40 EUR), Warimpex (-2,33 Prozent auf 0,50 EUR) und PORR (-2,23 Prozent auf 32,95 EUR).
Blick in den ATX Prime: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung
Das größte Handelsvolumen im ATX Prime kann derzeit die voestalpine-Aktie aufweisen. 131 244 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im ATX Prime macht die Erste Group Bank-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 40,001 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.
Fundamentaldaten der ATX Prime-Mitglieder im Blick
Die Polytec-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5,74 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX Prime-Werten. Was die Dividendenrendite angeht, ist die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,92 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu voestalpine AG
|
15:58
|Gute Stimmung in Wien: So entwickelt sich der ATX Prime nachmittags (finanzen.at)
|
12:27
|Schwacher Handel in Wien: ATX Prime legt am Montagmittag den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
09:29