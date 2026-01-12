Gute Stimmung in Wien: So entwickelt sich der ATX Prime nachmittags

Der ATX Prime zeigt sich derzeit wenig bewegt.

Der ATX Prime klettert im Wiener Börse-Handel um 15:42 Uhr um 0,09 Prozent auf 2 687,53 Punkte. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Zuschlag von 0,003 Prozent auf 2 685,08 Punkte an der Kurstafel, nach 2 685,00 Punkten am Vortag.

Der ATX Prime verzeichnete bei 2 667,49 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Montag 2 688,45 Einheiten.

ATX Prime auf Jahressicht

Noch vor einem Monat, am 12.12.2025, stand der ATX Prime bei 2 536,98 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.10.2025, wies der ATX Prime einen Stand von 2 331,20 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.01.2025, wurde der ATX Prime auf 1 821,58 Punkte taxiert.

Tops und Flops aktuell

Die Gewinner-Aktien im ATX Prime sind derzeit Schoeller-Bleckmann (+ 3,49 Prozent auf 32,65 EUR), Kapsch TrafficCom (+ 3,40 Prozent auf 6,08 EUR), AT S (AT&S) (+ 3,38 Prozent auf 33,60 EUR), Polytec (+ 2,71 Prozent auf 3,41 EUR) und STRABAG SE (+ 1,61 Prozent auf 82,10 EUR). Unter Druck stehen im ATX Prime derweil Wolford (-3,75 Prozent auf 3,08 EUR), DO (-3,21 Prozent auf 211,00 EUR), Frequentis (-2,49 Prozent auf 78,40 EUR), Warimpex (-2,33 Prozent auf 0,50 EUR) und PORR (-2,23 Prozent auf 32,95 EUR).

Blick in den ATX Prime: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Das größte Handelsvolumen im ATX Prime kann derzeit die voestalpine-Aktie aufweisen. 131 244 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im ATX Prime macht die Erste Group Bank-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 40,001 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der ATX Prime-Mitglieder im Blick

Die Polytec-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5,74 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX Prime-Werten. Was die Dividendenrendite angeht, ist die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,92 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at