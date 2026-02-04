Gute Stimmung in Zürich: Am Mittag Gewinne im SLI

Der SLI befindet sich am Mittwoch im Aufwind.

Der SLI erhöht sich im SIX-Handel um 12:10 Uhr um 0,22 Prozent auf 2 145,69 Punkte. Zum Handelsstart standen Verluste von 0,153 Prozent auf 2 137,68 Punkte an der Kurstafel, nach 2 140,96 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des SLI betrug 2 128,69 Punkte, das Tageshoch hingegen 2 147,61 Zähler.

So bewegt sich der SLI seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht ging es für den SLI bereits um 1,32 Prozent nach oben. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI stand am vorherigen Handelstag, dem 30.12.2025, bei 2 143,31 Punkten. Vor drei Monaten, am 04.11.2025, stand der SLI noch bei 2 014,80 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 04.02.2025, erreichte der SLI einen Stand von 2 049,79 Punkten.

Der Index verlor seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 0,246 Prozent. Das SLI-Jahreshoch liegt aktuell bei 2 185,70 Punkten. Bei 2 099,01 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SLI

Die Gewinner-Aktien im SLI sind aktuell ams-OSRAM (+ 7,55 Prozent auf 8,48 CHF), Swiss Re (+ 3,27 Prozent auf 127,95 CHF), Kühne + Nagel International (+ 2,77 Prozent auf 183,40 CHF), Givaudan (+ 2,70 Prozent auf 3 039,00 CHF) und Swisscom (+ 2,59 Prozent auf 653,00 CHF). Am anderen Ende der SLI-Liste stehen derweil Holcim (-5,26 Prozent auf 77,78 CHF), UBS (-4,10 Prozent auf 35,58 CHF), Temenos (-2,95 Prozent auf 62,40 CHF), Novartis (-1,15 Prozent auf 115,54 CHF) und VAT (-1,07 Prozent auf 490,30 CHF) unter Druck.

Welche SLI-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Das größte Handelsvolumen im SLI kann derzeit die UBS-Aktie aufweisen. 5 097 586 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie sticht im SLI mit einer Marktkapitalisierung von 307,240 Mrd. Euro heraus.

KGV und Dividende der SLI-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Adecco SA-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 8,62 zu Buche schlagen. Die höchste Dividendenrendite fällt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,65 Prozent bei der Swiss Re-Aktie an.

