Adecco Aktie
WKN: 922031 / ISIN: CH0012138605
|Marktbericht
|
04.02.2026 12:27:28
Gute Stimmung in Zürich: Am Mittag Gewinne im SLI
Der SLI erhöht sich im SIX-Handel um 12:10 Uhr um 0,22 Prozent auf 2 145,69 Punkte. Zum Handelsstart standen Verluste von 0,153 Prozent auf 2 137,68 Punkte an der Kurstafel, nach 2 140,96 Punkten am Vortag.
Das Tagestief des SLI betrug 2 128,69 Punkte, das Tageshoch hingegen 2 147,61 Zähler.
So bewegt sich der SLI seit Jahresbeginn
Auf Wochensicht ging es für den SLI bereits um 1,32 Prozent nach oben. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI stand am vorherigen Handelstag, dem 30.12.2025, bei 2 143,31 Punkten. Vor drei Monaten, am 04.11.2025, stand der SLI noch bei 2 014,80 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 04.02.2025, erreichte der SLI einen Stand von 2 049,79 Punkten.
Der Index verlor seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 0,246 Prozent. Das SLI-Jahreshoch liegt aktuell bei 2 185,70 Punkten. Bei 2 099,01 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.
Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SLI
Die Gewinner-Aktien im SLI sind aktuell ams-OSRAM (+ 7,55 Prozent auf 8,48 CHF), Swiss Re (+ 3,27 Prozent auf 127,95 CHF), Kühne + Nagel International (+ 2,77 Prozent auf 183,40 CHF), Givaudan (+ 2,70 Prozent auf 3 039,00 CHF) und Swisscom (+ 2,59 Prozent auf 653,00 CHF). Am anderen Ende der SLI-Liste stehen derweil Holcim (-5,26 Prozent auf 77,78 CHF), UBS (-4,10 Prozent auf 35,58 CHF), Temenos (-2,95 Prozent auf 62,40 CHF), Novartis (-1,15 Prozent auf 115,54 CHF) und VAT (-1,07 Prozent auf 490,30 CHF) unter Druck.
Welche SLI-Aktien den größten Börsenwert aufweisen
Das größte Handelsvolumen im SLI kann derzeit die UBS-Aktie aufweisen. 5 097 586 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie sticht im SLI mit einer Marktkapitalisierung von 307,240 Mrd. Euro heraus.
KGV und Dividende der SLI-Mitglieder
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Adecco SA-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 8,62 zu Buche schlagen. Die höchste Dividendenrendite fällt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,65 Prozent bei der Swiss Re-Aktie an.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Adecco SA
|
05.02.26
|SLI aktuell: SLI schwächelt zum Ende des Donnerstagshandels (finanzen.at)
|
05.02.26
|Schwacher Wochentag in Zürich: SLI fällt nachmittags (finanzen.at)
|
05.02.26
|Anleger in Zürich halten sich zurück: SLI zeigt sich am Mittag schwächer (finanzen.at)
|
05.02.26
|SLI aktuell: Zum Start des Donnerstagshandels Gewinne im SLI (finanzen.at)
|
04.02.26
|Börse Zürich in Grün: SPI zum Handelsende fester (finanzen.at)
|
04.02.26
|Aufschläge in Zürich: SLI steigt zum Handelsende (finanzen.at)
|
04.02.26
|SLI aktuell: SLI nachmittags in Grün (finanzen.at)
|
04.02.26
|Gute Stimmung in Zürich: Am Mittag Gewinne im SLI (finanzen.at)
Analysen zu Temenos AG
Aktien in diesem Artikel
|Adecco SA
|25,02
|0,72%
|ams-OSRAM AG
|8,87
|-2,63%
|Givaudan AG
|3 356,00
|-0,12%
|Holcim AG
|80,68
|-1,71%
|Kühne + Nagel International AG (KN)
|204,60
|6,56%
|Novartis AG
|129,40
|0,19%
|Roche AG (Genussschein)
|358,70
|-0,53%
|Swiss Re AG
|138,35
|-0,07%
|Swisscom AG
|720,00
|-0,35%
|Temenos AG
|72,45
|3,95%
|UBS
|37,18
|-2,34%
|VAT
|526,40
|-0,11%
Indizes in diesem Artikel
|SLI
|2 147,97
|-0,37%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerEZB-Zinsentscheid im Blick: ATX und DAX schließen schwächer -- US-Börsen schließen tiefer -- Asiens Börsen mehrheitlich in Rot
Sowohl der heimische als auch der deutsche Aktienmarkt steckten am Donnerstag Verluste ein. An den US-Börsen dominierten die Verkäufer. Die Börsen in Fernost wiesen am Donnerstag größtenteils rote Vorzeichen aus.