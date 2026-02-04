Adecco Aktie

Adecco für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 922031 / ISIN: CH0012138605

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Marktbericht 04.02.2026 12:27:28

Gute Stimmung in Zürich: Am Mittag Gewinne im SLI

Gute Stimmung in Zürich: Am Mittag Gewinne im SLI

Der SLI befindet sich am Mittwoch im Aufwind.

Der SLI erhöht sich im SIX-Handel um 12:10 Uhr um 0,22 Prozent auf 2 145,69 Punkte. Zum Handelsstart standen Verluste von 0,153 Prozent auf 2 137,68 Punkte an der Kurstafel, nach 2 140,96 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des SLI betrug 2 128,69 Punkte, das Tageshoch hingegen 2 147,61 Zähler.

So bewegt sich der SLI seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht ging es für den SLI bereits um 1,32 Prozent nach oben. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI stand am vorherigen Handelstag, dem 30.12.2025, bei 2 143,31 Punkten. Vor drei Monaten, am 04.11.2025, stand der SLI noch bei 2 014,80 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 04.02.2025, erreichte der SLI einen Stand von 2 049,79 Punkten.

Der Index verlor seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 0,246 Prozent. Das SLI-Jahreshoch liegt aktuell bei 2 185,70 Punkten. Bei 2 099,01 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SLI

Die Gewinner-Aktien im SLI sind aktuell ams-OSRAM (+ 7,55 Prozent auf 8,48 CHF), Swiss Re (+ 3,27 Prozent auf 127,95 CHF), Kühne + Nagel International (+ 2,77 Prozent auf 183,40 CHF), Givaudan (+ 2,70 Prozent auf 3 039,00 CHF) und Swisscom (+ 2,59 Prozent auf 653,00 CHF). Am anderen Ende der SLI-Liste stehen derweil Holcim (-5,26 Prozent auf 77,78 CHF), UBS (-4,10 Prozent auf 35,58 CHF), Temenos (-2,95 Prozent auf 62,40 CHF), Novartis (-1,15 Prozent auf 115,54 CHF) und VAT (-1,07 Prozent auf 490,30 CHF) unter Druck.

Welche SLI-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Das größte Handelsvolumen im SLI kann derzeit die UBS-Aktie aufweisen. 5 097 586 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie sticht im SLI mit einer Marktkapitalisierung von 307,240 Mrd. Euro heraus.

KGV und Dividende der SLI-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Adecco SA-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 8,62 zu Buche schlagen. Die höchste Dividendenrendite fällt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,65 Prozent bei der Swiss Re-Aktie an.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Alle SLI-Werte im Überblick
Historische Kursdaten
SPI-Aktien nach Marktkapitalisierung

Bildquelle: BUTENKOV ALEKSEI / Shutterstock.com

Nachrichten zu Adecco SA

mehr Nachrichten

Analysen zu Temenos AG

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Adecco SA 25,02 0,72% Adecco SA
ams-OSRAM AG 8,87 -2,63% ams-OSRAM AG
Givaudan AG 3 356,00 -0,12% Givaudan AG
Holcim AG 80,68 -1,71% Holcim AG
Kühne + Nagel International AG (KN) 204,60 6,56% Kühne + Nagel International AG (KN)
Novartis AG 129,40 0,19% Novartis AG
Roche AG (Genussschein) 358,70 -0,53% Roche AG (Genussschein)
Swiss Re AG 138,35 -0,07% Swiss Re AG
Swisscom AG 720,00 -0,35% Swisscom AG
Temenos AG 72,45 3,95% Temenos AG
UBS 37,18 -2,34% UBS
VAT 526,40 -0,11% VAT

Indizes in diesem Artikel

SLI 2 147,97 -0,37%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

02.02.26 Bitcoin, Ether & Co. im Januar 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
02.02.26 Januar 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
01.02.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 5
01.02.26 KW 5: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
01.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 5: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

EZB-Zinsentscheid im Blick: ATX und DAX schließen schwächer -- US-Börsen schließen tiefer -- Asiens Börsen mehrheitlich in Rot
Sowohl der heimische als auch der deutsche Aktienmarkt steckten am Donnerstag Verluste ein. An den US-Börsen dominierten die Verkäufer. Die Börsen in Fernost wiesen am Donnerstag größtenteils rote Vorzeichen aus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen