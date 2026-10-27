Gute Stimmung in Zürich: Anleger lassen SMI letztendlich steigen

So bewegte sich der SMI am zweiten Tag der Woche zum Handelsende.

Am Dienstag erhöhte sich der SMI via SIX zum Handelsende um 0,40 Prozent auf 14 597,63 Punkte. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 1,663 Bio. Euro wert. Zuvor ging der SMI 0,053 Prozent fester bei 14 546,70 Punkten in den Handel, nach 14 538,95 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SMI bis auf 14 609,29 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 14 502,84 Zählern.

SMI-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 25.09.2026, wurde der SMI mit 13 945,71 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 27.07.2026, wurde der SMI auf 14 421,97 Punkte taxiert. Vor einem Jahr, am 27.10.2025, verzeichnete der SMI einen Wert von 12 527,59 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 stieg der Index bereits um 10,19 Prozent. Bei 14 669,51 Punkten erreichte der SMI bislang ein Jahreshoch. Bei 12 053,51 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im SMI

Die Top-Aktien im SMI sind aktuell ABB (Asea Brown Boveri) (+ 2,61 Prozent auf 71,50 CHF), Amrize (+ 2,00 Prozent auf 33,22 CHF), Holcim (+ 1,76 Prozent auf 68,06 CHF), Geberit (+ 1,26 Prozent auf 576,60 CHF) und Novartis (+ 1,02 Prozent auf 128,78 CHF). Am anderen Ende der SMI-Liste stehen hingegen Galderma (-3,09 Prozent auf 185,00 CHF), Swiss Re (-1,56 Prozent auf 151,50 CHF), Alcon (-0,66 Prozent auf 57,58 CHF), Nestlé (-0,57 Prozent auf 83,25 CHF) und Sika (-0,54 Prozent auf 175,25 CHF) unter Druck.

Die meistgehandelten SMI-Aktien

Das größte Handelsvolumen im SMI kann derzeit die Novartis-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via SIX 3 607 587 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 341,410 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im SMI den höchsten Börsenwert.

KGV und Dividende der SMI-Mitglieder

Die Swiss Re-Aktie weist mit 11,02 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI auf. Die Partners Group-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,23 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at