Gute Stimmung in Zürich: Anleger lassen SMI nachmittags steigen

Der SMI zeigt am Dienstag eine positive Tendenz.

Am Dienstag verbucht der SMI um 15:41 Uhr via SIX Gewinne in Höhe von 0,24 Prozent auf 13 034,90 Punkte. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 1,554 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 0,042 Prozent auf 12 997,89 Punkte an der Kurstafel, nach 13 003,33 Punkten am Vortag.

Der SMI verzeichnete bei 12 979,06 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 13 101,88 Einheiten.

So bewegt sich der SMI seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.04.2026, lag der SMI-Kurs bei 12 981,97 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 05.02.2026, bewegte sich der SMI bei 13 466,04 Punkten. Der SMI verzeichnete vor einem Jahr, am 05.05.2025, den Wert von 12 233,03 Punkten.

Im Index schlägt seit Beginn des Jahres 2026 ein Minus von 1,60 Prozent zu Buche. Aktuell liegt der SMI bei einem Jahreshoch von 14 063,53 Punkten. Bei 12 053,51 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

SMI-Aufsteiger und -Absteiger

Unter den stärksten Aktien im SMI befinden sich derzeit ABB (Asea Brown Boveri) (+ 2,19 Prozent auf 80,14 CHF), Logitech (+ 1,47 Prozent auf 79,98 CHF), Swisscom (+ 1,36 Prozent auf 669,00 CHF), Amrize (+ 1,17 Prozent auf 40,72 CHF) und Lonza (+ 1,11 Prozent auf 484,50 CHF). Zu den schwächsten SMI-Aktien zählen derweil Givaudan (-1,99 Prozent auf 2 707,00 CHF), Sika (-1,65 Prozent auf 140,15 CHF), Nestlé (-1,24 Prozent auf 77,20 CHF), Geberit (-1,00 Prozent auf 515,00 CHF) und Partners Group (-0,87 Prozent auf 861,80 CHF).

Diese SMI-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Im SMI sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via SIX 1 710 244 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie sticht im SMI mit einer Marktkapitalisierung von 276,374 Mrd. Euro heraus.

SMI-Fundamentaldaten im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 9,99 zu Buche schlagen. Die Zurich Insurance-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,15 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at