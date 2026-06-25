Gute Stimmung in Zürich: Anleger lassen SMI steigen

Der SMI gewinnt im SIX-Handel um 15:41 Uhr 0,64 Prozent auf 14 207,84 Punkte. Insgesamt kommt der SMI damit auf einen Börsenwert in Höhe von 1,631 Bio. Euro. In den Handel ging der SMI 0,258 Prozent schwächer bei 14 081,28 Punkten, nach 14 117,75 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 14 207,84 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 14 078,30 Punkten.

SMI-Performance im Jahresverlauf

Auf Wochensicht verbucht der SMI bislang ein Plus von 3,28 Prozent. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 22.05.2026, wies der SMI einen Stand von 13 503,21 Punkten auf. Der SMI wies vor drei Monaten, am 25.03.2026, einen Stand von 12 718,36 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 25.06.2025, stand der SMI noch bei 11 880,12 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 7,25 Prozent aufwärts. Der SMI markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 14 207,84 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 12 053,51 Zählern registriert.

Die Tops und Flops im SMI

Unter den stärksten Einzelwerten im SMI befinden sich derzeit Kühne + Nagel International (+ 2,86 Prozent auf 195,85 CHF), Sika (+ 1,79 Prozent auf 167,70 CHF), Amrize (+ 1,77 Prozent auf 45,33 CHF), Lonza (+ 1,55 Prozent auf 536,60 CHF) und Holcim (+ 1,42 Prozent auf 75,70 CHF). Die schwächsten SMI-Aktien sind hingegen Logitech (-2,17 Prozent auf 82,12 CHF), Swisscom (+ 0,00 Prozent auf 639,50 CHF), Givaudan (+ 0,15 Prozent auf 3 428,00 CHF), Swiss Re (+ 0,16 Prozent auf 126,85 CHF) und Zurich Insurance (+ 0,21 Prozent auf 586,40 CHF).

Blick in den SMI: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Aktuell weist die UBS-Aktie das größte Handelsvolumen im SMI auf. 1 848 357 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie macht im SMI mit 280,623 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der SMI-Mitglieder im Fokus

Unter den SMI-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie mit 9,81 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Was die Dividendenrendite angeht, ist die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,14 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at