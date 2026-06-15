Swisscom Aktie

Swisscom für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 916234 / ISIN: CH0008742519

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SLI im Fokus 15.06.2026 12:27:02

Gute Stimmung in Zürich: Börsianer lassen SLI am Mittag steigen

Gute Stimmung in Zürich: Börsianer lassen SLI am Mittag steigen

Der SLI entwickelt sich am Mittag positiv.

Um 12:09 Uhr steht im SIX-Handel ein Plus von 0,87 Prozent auf 2 206,03 Punkte an der SLI-Kurstafel. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Gewinn von 1,23 Prozent auf 2 213,85 Punkte an der Kurstafel, nach 2 187,02 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des SLI betrug 2 202,78 Punkte, das Tageshoch hingegen 2 219,28 Zähler.

SLI-Performance seit Jahresbeginn

Der SLI lag vor einem Monat, am 15.05.2026, bei 2 101,76 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI lag am vorherigen Handelstag, dem 13.03.2026, bei 2 032,65 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI erreichte am vorherigen Handelstag, dem 13.06.2025, einen Stand von 1 978,73 Punkten.

Der Index gewann seit Jahresanfang 2026 bereits um 2,56 Prozent. Bei 2 223,32 Punkten verzeichnete der SLI bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief beträgt hingegen 1 915,56 Punkte.

Gewinner und Verlierer im SLI

Die Top-Aktien im SLI sind aktuell Partners Group (+ 3,53 Prozent auf 722,40 CHF), Sika (+ 3,29 Prozent auf 160,25 CHF), Holcim (+ 3,27 Prozent auf 77,00 CHF), Geberit (+ 2,67 Prozent auf 522,80 CHF) und Amrize (+ 2,43 Prozent auf 42,98 CHF). Die schwächsten SLI-Aktien sind hingegen Swisscom (-1,52 Prozent auf 646,50 CHF), Roche (-1,09 Prozent auf 326,40 CHF), Kühne + Nagel International (-0,95 Prozent auf 193,70 CHF), Nestlé (-0,48 Prozent auf 79,43 CHF) und Lindt (-0,44 Prozent auf 9 150,00 CHF).

Die meistgehandelten Aktien im SLI

Aktuell weist die UBS-Aktie das größte Handelsvolumen im SLI auf. Zuletzt wurden via SIX 2 288 411 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 284,951 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im SLI den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der SLI-Aktien im Fokus

Die Swiss Re-Aktie weist mit 9,44 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI auf. Die höchste Dividendenrendite fällt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,74 Prozent bei der Partners Group-Aktie an.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: BUTENKOV ALEKSEI / Shutterstock.com

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