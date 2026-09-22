Roche Aktie
WKN DE: A424UK / ISIN: CH1499059983
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22.09.2026 15:58:49
Gute Stimmung in Zürich: Börsianer lassen SLI nachmittags steigen
Um 15:42 Uhr notiert der SLI im SIX-Handel 0,45 Prozent stärker bei 2 253,34 Punkten. In den Handel ging der SLI 0,266 Prozent höher bei 2 249,15 Punkten, nach 2 243,18 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den SLI bis auf 2 239,08 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 2 264,06 Zählern.
So bewegt sich der SLI im Jahresverlauf
Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 21.08.2026, den Stand von 2 310,30 Punkten. Der SLI stand vor drei Monaten, am 22.06.2026, bei 2 227,19 Punkten. Der SLI verzeichnete vor einem Jahr, am 22.09.2025, den Stand von 1 992,14 Punkten.
Auf Jahressicht 2026 stieg der Index bereits um 4,76 Prozent. In diesem Jahr verzeichnete der SLI bereits ein Jahreshoch bei 2 352,31 Punkten. Bei 1 915,56 Zählern steht hingegen das Jahrestief.
SLI-Tops und -Flops
Unter den stärksten Einzelwerten im SLI befinden sich derzeit VAT (+ 3,43 Prozent auf 656,80 CHF), Geberit (+ 3,35 Prozent auf 549,40 CHF), Amrize (+ 2,89 Prozent auf 32,38 CHF), Sika (+ 2,53 Prozent auf 190,20 CHF) und Givaudan (+ 2,43 Prozent auf 3 452,00 CHF). Unter den schwächsten SLI-Aktien befinden sich hingegen UBS (-1,72 Prozent auf 41,03 CHF), Zurich Insurance (-1,43 Prozent auf 592,80 CHF), Roche (-1,34 Prozent auf 359,90 CHF), Novartis (-0,95 Prozent auf 115,04 CHF) und Swisscom (-0,91 Prozent auf 651,00 CHF).
SLI-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung
Die UBS-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SLI auf. 4 811 895 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Im SLI macht die Roche-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 301,643 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
KGV und Dividende der SLI-Mitglieder
Im SLI präsentiert die Swiss Re-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 10,16 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Partners Group-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,38 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.
Redaktion finanzen.at
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