Roche Aktie

Roche für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A424UK / ISIN: CH1499059983

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SLI im Fokus 22.09.2026 15:58:49

Gute Stimmung in Zürich: Börsianer lassen SLI nachmittags steigen

Gute Stimmung in Zürich: Börsianer lassen SLI nachmittags steigen

Der SLI macht heute Gewinne.

Um 15:42 Uhr notiert der SLI im SIX-Handel 0,45 Prozent stärker bei 2 253,34 Punkten. In den Handel ging der SLI 0,266 Prozent höher bei 2 249,15 Punkten, nach 2 243,18 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SLI bis auf 2 239,08 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 2 264,06 Zählern.

So bewegt sich der SLI im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 21.08.2026, den Stand von 2 310,30 Punkten. Der SLI stand vor drei Monaten, am 22.06.2026, bei 2 227,19 Punkten. Der SLI verzeichnete vor einem Jahr, am 22.09.2025, den Stand von 1 992,14 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 stieg der Index bereits um 4,76 Prozent. In diesem Jahr verzeichnete der SLI bereits ein Jahreshoch bei 2 352,31 Punkten. Bei 1 915,56 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

SLI-Tops und -Flops

Unter den stärksten Einzelwerten im SLI befinden sich derzeit VAT (+ 3,43 Prozent auf 656,80 CHF), Geberit (+ 3,35 Prozent auf 549,40 CHF), Amrize (+ 2,89 Prozent auf 32,38 CHF), Sika (+ 2,53 Prozent auf 190,20 CHF) und Givaudan (+ 2,43 Prozent auf 3 452,00 CHF). Unter den schwächsten SLI-Aktien befinden sich hingegen UBS (-1,72 Prozent auf 41,03 CHF), Zurich Insurance (-1,43 Prozent auf 592,80 CHF), Roche (-1,34 Prozent auf 359,90 CHF), Novartis (-0,95 Prozent auf 115,04 CHF) und Swisscom (-0,91 Prozent auf 651,00 CHF).

SLI-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Die UBS-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SLI auf. 4 811 895 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Im SLI macht die Roche-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 301,643 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

KGV und Dividende der SLI-Mitglieder

Im SLI präsentiert die Swiss Re-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 10,16 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Partners Group-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,38 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at

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Amrize 34,18 1,58% Amrize
Geberit AG (N) 583,80 3,00% Geberit AG (N)
Givaudan AG 3 688,00 3,07% Givaudan AG
Novartis AG 123,56 0,57% Novartis AG
Partners Group AG 662,00 0,95% Partners Group AG
Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein 385,00 -0,75% Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
Sika AG 201,30 2,21% Sika AG
Swiss Re AG 147,15 -0,64% Swiss Re AG
Swisscom AG 691,50 -1,14% Swisscom AG
UBS 42,98 -3,29% UBS
VAT 698,40 3,16% VAT
Zurich Insurance AG (Zürich) 627,40 -2,15% Zurich Insurance AG (Zürich)

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