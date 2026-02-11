Alcon Aktie
WKN DE: A2PDXE / ISIN: CH0432492467
|Index-Performance im Blick
|
11.02.2026 17:59:39
Gute Stimmung in Zürich: Börsianer lassen SMI letztendlich steigen
Am Mittwoch tendierte der SMI via SIX letztendlich 0,21 Prozent höher bei 13 547,08 Punkten. Die SMI-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 1,596 Bio. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 13 494,27 Zählern und damit 0,177 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (13 518,22 Punkte).
Im Tagesverlauf ging es für den SMI bis auf 13 459,63 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 13 574,70 Zählern.
So entwickelt sich der SMI auf Jahressicht
Auf Wochensicht legte der SMI bereits um 0,240 Prozent zu. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI erreichte am vorherigen Handelstag, dem 09.01.2026, den Stand von 13 421,82 Punkten. Der SMI wies vor drei Monaten, am 11.11.2025, einen Stand von 12 702,08 Punkten auf. Der SMI wurde vor einem Jahr, am 11.02.2025, mit 12 694,16 Punkten bewertet.
Auf Jahressicht 2026 ging es für den Index bereits um 2,26 Prozent aufwärts. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des SMI bereits bei 13 587,80 Punkten. Bei 12 941,92 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.
Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SMI
Die Gewinner-Aktien im SMI sind aktuell Swisscom (+ 2,90 Prozent auf 673,50 CHF), Novartis (+ 1,74 Prozent auf 123,10 CHF), Roche (+ 1,62 Prozent auf 356,80 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1,31 Prozent auf 69,52 CHF) und Swiss Re (+ 0,95 Prozent auf 127,75 CHF). Unter den schwächsten SMI-Aktien befinden sich hingegen Partners Group (-3,51 Prozent auf 951,40 CHF), UBS (-2,78 Prozent auf 32,57 CHF), Sonova (-2,25 Prozent auf 200,20 CHF), Lonza (-1,90 Prozent auf 506,80 CHF) und Alcon (-1,47 Prozent auf 60,12 CHF).
Die meistgehandelten Aktien im SMI
Im SMI ist die UBS-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via SIX 8 357 349 Aktien gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Roche mit 308,448 Mrd. Euro im SMI den größten Anteil aus.
SMI-Fundamentalkennzahlen im Fokus
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier soll ein KGV von 10,16 zu Buche schlagen. Die Swiss Re-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,51 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Roche AG (Genussschein)
|
13.02.26
|Freitagshandel in Zürich: SLI schlussendlich mit Gewinnen (finanzen.at)
|
13.02.26
|Freundlicher Handel in Zürich: SMI zum Handelsende mit Gewinnen (finanzen.at)
|
13.02.26
|SLI aktuell: SLI-Anleger greifen nachmittags zu (finanzen.at)
|
13.02.26
|Optimismus in Zürich: SMI präsentiert sich am Nachmittag fester (finanzen.at)
|
13.02.26
|Freundlicher Handel: SLI mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
13.02.26
|Aufschläge in Zürich: So steht der SMI aktuell (finanzen.at)
|
13.02.26
|Gute Stimmung in Europa: STOXX 50 zum Start freundlich (finanzen.at)
|
13.02.26
|SMI-Handel aktuell: SMI-Anleger greifen zum Start des Freitagshandels zu (finanzen.at)
Analysen zu Lonza AG (N)
Aktien in diesem Artikel
|ABB (Asea Brown Boveri)
|76,50
|0,60%
|Alcon AG
|66,62
|0,88%
|Lonza AG (N)
|579,40
|5,88%
|Novartis AG
|137,80
|1,85%
|Partners Group AG
|1 038,00
|0,97%
|Roche AG (Genussschein)
|360,00
|0,08%
|Sonova AG
|216,50
|-1,41%
|Swiss Re AG
|141,95
|0,35%
|Swisscom AG
|769,50
|2,33%
|UBS
|35,34
|-0,84%
Indizes in diesem Artikel
|SMI
|13 625,55
|0,71%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNach Inflationsdaten: US-Börsen schlussendlich uneinheitlich -- ATX geht tiefrot ins Wochenende -- DAX schließlich fester -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich vor dem Wochenende schwach. Der deutsche Leitindex nahm erneut Anlauf für die 25.000-Punkte-Hürde. Die Wall Street änderte häufig die Richtung. Die wichtigsten asiatischen Indizes verbuchten am Freitag Verluste.