WKN DE: A2PDXE / ISIN: CH0432492467

Index-Performance im Blick 11.02.2026 17:59:39

Gute Stimmung in Zürich: Börsianer lassen SMI letztendlich steigen

Gute Stimmung in Zürich: Börsianer lassen SMI letztendlich steigen

Der SMI zeigte am Abend eine positive Tendenz.

Am Mittwoch tendierte der SMI via SIX letztendlich 0,21 Prozent höher bei 13 547,08 Punkten. Die SMI-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 1,596 Bio. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 13 494,27 Zählern und damit 0,177 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (13 518,22 Punkte).

Im Tagesverlauf ging es für den SMI bis auf 13 459,63 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 13 574,70 Zählern.

So entwickelt sich der SMI auf Jahressicht

Auf Wochensicht legte der SMI bereits um 0,240 Prozent zu. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI erreichte am vorherigen Handelstag, dem 09.01.2026, den Stand von 13 421,82 Punkten. Der SMI wies vor drei Monaten, am 11.11.2025, einen Stand von 12 702,08 Punkten auf. Der SMI wurde vor einem Jahr, am 11.02.2025, mit 12 694,16 Punkten bewertet.

Auf Jahressicht 2026 ging es für den Index bereits um 2,26 Prozent aufwärts. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des SMI bereits bei 13 587,80 Punkten. Bei 12 941,92 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SMI

Die Gewinner-Aktien im SMI sind aktuell Swisscom (+ 2,90 Prozent auf 673,50 CHF), Novartis (+ 1,74 Prozent auf 123,10 CHF), Roche (+ 1,62 Prozent auf 356,80 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1,31 Prozent auf 69,52 CHF) und Swiss Re (+ 0,95 Prozent auf 127,75 CHF). Unter den schwächsten SMI-Aktien befinden sich hingegen Partners Group (-3,51 Prozent auf 951,40 CHF), UBS (-2,78 Prozent auf 32,57 CHF), Sonova (-2,25 Prozent auf 200,20 CHF), Lonza (-1,90 Prozent auf 506,80 CHF) und Alcon (-1,47 Prozent auf 60,12 CHF).

Die meistgehandelten Aktien im SMI

Im SMI ist die UBS-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via SIX 8 357 349 Aktien gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Roche mit 308,448 Mrd. Euro im SMI den größten Anteil aus.

SMI-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier soll ein KGV von 10,16 zu Buche schlagen. Die Swiss Re-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,51 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com

Nachrichten zu Roche AG (Genussschein)

Analysen zu Lonza AG (N)

Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Aktien in diesem Artikel

ABB (Asea Brown Boveri) 76,50 0,60% ABB (Asea Brown Boveri)
Alcon AG 66,62 0,88% Alcon AG
Lonza AG (N) 579,40 5,88% Lonza AG (N)
Novartis AG 137,80 1,85% Novartis AG
Partners Group AG 1 038,00 0,97% Partners Group AG
Roche AG (Genussschein) 360,00 0,08% Roche AG (Genussschein)
Sonova AG 216,50 -1,41% Sonova AG
Swiss Re AG 141,95 0,35% Swiss Re AG
Swisscom AG 769,50 2,33% Swisscom AG
UBS 35,34 -0,84% UBS

Indizes in diesem Artikel

SMI 13 625,55 0,71%

