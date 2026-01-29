Gute Stimmung in Zürich: Börsianer lassen SPI zum Start des Donnerstagshandels steigen

Wie bereits am Vortag richtet sich der SPI auch am Morgen in der Gewinnzone ein.

Um 09:09 Uhr springt der SPI im SIX-Handel um 0,01 Prozent auf 18 036,87 Punkte an. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 2,414 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0,471 Prozent auf 17 950,56 Punkte an der Kurstafel, nach 18 035,49 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 17 950,56 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 18 036,87 Punkten.

SPI-Performance seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn verzeichnet der SPI bislang ein Minus von 0,811 Prozent. Noch vor einem Monat, am 29.12.2025, betrug der SPI-Kurs 18 185,05 Punkte. Der SPI erreichte vor drei Monaten, am 29.10.2025, einen Stand von 17 047,45 Punkten. Vor einem Jahr, am 29.01.2025, verzeichnete der SPI einen Stand von 16 645,29 Punkten.

Der Index sank seit Jahresanfang 2026 bereits um 1,13 Prozent. Aktuell liegt der SPI bei einem Jahreshoch von 18 642,83 Punkten. Bei 17 950,56 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

SPI-Gewinner und -Verlierer

Unter den stärksten Einzelwerten im SPI befinden sich aktuell Leclanche (Leclanché SA) (+ 7,14 Prozent auf 0,15 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 7,06 Prozent auf 65,52 CHF), Komax (+ 3,66 Prozent auf 67,90 CHF), Bucher Industries (+ 2,52 Prozent auf 366,00 CHF) und Gurit (+ 2,40 Prozent auf 23,50 CHF). Am anderen Ende der SPI-Liste stehen derweil Highlight Event and Entertainment (-6,87 Prozent auf 6,10 CHF), Givaudan (-4,65 Prozent auf 2 992,00 CHF), Addex Therapeutics (-4,41 Prozent auf 0,05 CHF), Xlife Sciences (-4,26 Prozent auf 22,50 CHF) und ASMALLWORLD (-4,17 Prozent auf 0,69 CHF) unter Druck.

Blick in den SPI: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Im SPI ist die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via SIX 540 731 Aktien gehandelt. Im SPI weist die Roche-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 311,795 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der SPI-Aktien im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Evolva-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 0,36 zu Buche schlagen. Im Index weist die Kudelski-Aktie mit 79,95 Prozent 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at