Gute Stimmung in Zürich: Börsianer lassen SPI zum Start steigen

Das macht das Börsenbarometer in Zürich heute.

Am Montag bewegt sich der SPI um 09:12 Uhr via SIX 0,01 Prozent höher bei 17 554,76 Punkten. Die SPI-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 2,263 Bio. Euro. In den Handel ging der SPI 0,234 Prozent leichter bei 17 511,22 Punkten, nach 17 552,21 Punkten am Vortag.

Der SPI verzeichnete bei 17 554,76 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Montag 17 511,22 Einheiten.

So entwickelt sich der SPI auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 27.02.2026, den Stand von 19 255,70 Punkten. Vor drei Monaten, am 30.12.2025, wies der SPI einen Stand von 18 219,49 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.03.2025, wurde der SPI mit einer Bewertung von 17 096,82 Punkten gehandelt.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 3,77 Prozent abwärts. Der SPI erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 19 309,93 Punkten. Bei 16 847,58 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Top und Flops heute

Unter den stärksten Einzelwerten im SPI befinden sich aktuell MindMaze Therapeutics (+ 11,11 Prozent auf 0,40 CHF), Banque Cantonale du Jura SA (+ 2,87 Prozent auf 89,50 CHF), Molecular Partners (+ 1,39 Prozent auf 3,29 CHF), Galenica (+ 1,30 Prozent auf 89,75 CHF) und TX Group (+ 1,24 Prozent auf 130,20 CHF). Auf der Verliererseite im SPI stehen hingegen ASMALLWORLD (-8,66 Prozent auf 0,58 CHF), Leclanche (Leclanché SA) (-8,30 Prozent auf 0,11 CHF), Adval Tech (-6,86 Prozent auf 32,60 CHF), SHL Telemedicine (-4,76 Prozent auf 1,00 CHF) und Villars SA (-4,20 Prozent auf 570,00 CHF).

Welche Aktien im SPI das größte Handelsvolumen aufweisen

Im SPI weist die UBS-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 167 179 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SPI weist die Roche-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 279,574 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der SPI-Aktien im Fokus

Im SPI hat die Evolva-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Mit 79,95 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der Kudelski-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at