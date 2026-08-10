Schlatter Industries Aktie

Schlatter Industries für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 901395 / ISIN: CH0002277314

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Index-Performance 10.08.2026 12:26:46

Gute Stimmung in Zürich: Das macht der SPI aktuell

Gute Stimmung in Zürich: Das macht der SPI aktuell

Am Montagmittag halten sich die Anleger in Zürich zurück.

Um 12:09 Uhr steht im SIX-Handel ein Plus von 0,15 Prozent auf 20 540,79 Punkte an der SPI-Kurstafel. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 2,536 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,215 Prozent auf 20 553,73 Punkte an der Kurstafel, nach 20 509,58 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der SPI bei 20 556,98 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 20 505,98 Punkten.

So entwickelt sich der SPI seit Beginn Jahr

Der SPI stand vor einem Monat, am 10.07.2026, bei 20 023,15 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.05.2026, erreichte der SPI einen Wert von 18 574,54 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.08.2025, wies der SPI 16 566,12 Punkte auf.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 12,60 Prozent aufwärts. In diesem Jahr verzeichnete der SPI bereits ein Jahreshoch bei 20 606,98 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 16 847,58 Zähler.

Aufsteiger und Absteiger im SPI

Zu den Gewinner-Aktien im SPI zählen aktuell MindMaze Therapeutics (+ 4,36 Prozent auf 0,25 CHF), Logitech (+ 3,24 Prozent auf 87,40 CHF), DocMorris (+ 2,37 Prozent auf 9,72 CHF), ams-OSRAM (+ 1,88 Prozent auf 18,40 CHF) und SKAN (+ 1,88 Prozent auf 59,60 CHF). Unter Druck stehen im SPI derweil Schlatter Industries (-4,26 Prozent auf 18,00 CHF), Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) (-3,63 Prozent auf 6,90 CHF), Private Equity (-3,47 Prozent auf 61,20 CHF), StarragTornos (-3,47 Prozent auf 36,20 CHF) und Züblin (Zueblin Immobilien (-3,42 Prozent auf 50,80 CHF).

Welche Aktien im SPI den größten Börsenwert aufweisen

Im SPI ist die UBS-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 572 899 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 317,327 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im SPI den höchsten Börsenwert.

SPI-Fundamentaldaten im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die EvoNext-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 0,36 zu Buche schlagen. Die Curatis-Aktie gewährt Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 11,77 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Zur Übersichtsseite
Analysen zu SPI-Aktien
Dividenden der SPI-Unternehmen

Bildquelle: Judith Linine / Shutterstock.com

Nachrichten zu Roche Holding AG (Inhaberaktie)

mehr Nachrichten

Analysen zu Schlatter Industries AG

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

ams-OSRAM AG 19,20 -0,26% ams-OSRAM AG
Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) 7,16 -5,79% Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)
Curatis AG 20,30 1,50% Curatis AG
DocMorris AG (ex Zur Rose) 10,31 0,88% DocMorris AG (ex Zur Rose)
EvoNext Holdings AG 2,20 -2,65% EvoNext Holdings AG
Logitech S.A. 92,34 0,54% Logitech S.A.
MindMaze Therapeutics 0,25 -2,36% MindMaze Therapeutics
Private Equity Holding AG 64,40 -2,42% Private Equity Holding AG
Roche Holding AG (Inhaberaktie) 400,00 0,70% Roche Holding AG (Inhaberaktie)
Schlatter Industries AG 18,00 -4,26% Schlatter Industries AG
SKAN 59,60 1,88% SKAN
StarragTornos Holding 36,10 -3,73% StarragTornos Holding
UBS 46,87 0,97% UBS
Züblin (Zueblin Immobilien Holding AG) 53,20 0,00% Züblin (Zueblin Immobilien Holding AG)

Indizes in diesem Artikel

SPI 20 525,28 0,08%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

09.08.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 32
09.08.26 Gold, Öl & Co. in KW 32: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
08.08.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
08.08.26 KW 32: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
07.08.26 KW 32: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX auf Richtungssuche -- DAX kaum verändert -- Unterschiedliche Vorzeichen an der Wall Street -- Asiens Börsen letztlich im Plus
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich zum Wochenstart unentschlossen. Der deutsche Leitindex präsentiert sich ohne klare Richtung. Die US-Börsen sind sich uneins. Die Börsen in Fernost verbuchen am Montag Gewinne.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen