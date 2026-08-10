Schlatter Industries Aktie
WKN: 901395 / ISIN: CH0002277314
|Index-Performance
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10.08.2026 12:26:46
Gute Stimmung in Zürich: Das macht der SPI aktuell
Um 12:09 Uhr steht im SIX-Handel ein Plus von 0,15 Prozent auf 20 540,79 Punkte an der SPI-Kurstafel. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 2,536 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,215 Prozent auf 20 553,73 Punkte an der Kurstafel, nach 20 509,58 Punkten am Vortag.
Im Tageshoch notierte der SPI bei 20 556,98 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 20 505,98 Punkten.
So entwickelt sich der SPI seit Beginn Jahr
Der SPI stand vor einem Monat, am 10.07.2026, bei 20 023,15 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.05.2026, erreichte der SPI einen Wert von 18 574,54 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.08.2025, wies der SPI 16 566,12 Punkte auf.
Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 12,60 Prozent aufwärts. In diesem Jahr verzeichnete der SPI bereits ein Jahreshoch bei 20 606,98 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 16 847,58 Zähler.
Aufsteiger und Absteiger im SPI
Zu den Gewinner-Aktien im SPI zählen aktuell MindMaze Therapeutics (+ 4,36 Prozent auf 0,25 CHF), Logitech (+ 3,24 Prozent auf 87,40 CHF), DocMorris (+ 2,37 Prozent auf 9,72 CHF), ams-OSRAM (+ 1,88 Prozent auf 18,40 CHF) und SKAN (+ 1,88 Prozent auf 59,60 CHF). Unter Druck stehen im SPI derweil Schlatter Industries (-4,26 Prozent auf 18,00 CHF), Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) (-3,63 Prozent auf 6,90 CHF), Private Equity (-3,47 Prozent auf 61,20 CHF), StarragTornos (-3,47 Prozent auf 36,20 CHF) und Züblin (Zueblin Immobilien (-3,42 Prozent auf 50,80 CHF).
Welche Aktien im SPI den größten Börsenwert aufweisen
Im SPI ist die UBS-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 572 899 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 317,327 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im SPI den höchsten Börsenwert.
SPI-Fundamentaldaten im Blick
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die EvoNext-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 0,36 zu Buche schlagen. Die Curatis-Aktie gewährt Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 11,77 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
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Analysen zu Schlatter Industries AG
Aktien in diesem Artikel
|ams-OSRAM AG
|19,20
|-0,26%
|Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)
|7,16
|-5,79%
|Curatis AG
|20,30
|1,50%
|DocMorris AG (ex Zur Rose)
|10,31
|0,88%
|EvoNext Holdings AG
|2,20
|-2,65%
|Logitech S.A.
|92,34
|0,54%
|MindMaze Therapeutics
|0,25
|-2,36%
|Private Equity Holding AG
|64,40
|-2,42%
|Roche Holding AG (Inhaberaktie)
|400,00
|0,70%
|Schlatter Industries AG
|18,00
|-4,26%
|SKAN
|59,60
|1,88%
|StarragTornos Holding
|36,10
|-3,73%
|UBS
|46,87
|0,97%
|Züblin (Zueblin Immobilien Holding AG)
|53,20
|0,00%
Indizes in diesem Artikel
|SPI
|20 525,28
|0,08%
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