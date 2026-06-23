Gute Stimmung in Zürich: Gewinne im SMI

Der SMI steigt im SIX-Handel um 12:09 Uhr um 0,07 Prozent auf 13 858,30 Punkte. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 1,614 Bio. Euro wert. Zum Start des Dienstagshandels stand ein Verlust von 0,374 Prozent auf 13 796,65 Punkte an der Kurstafel, nach 13 848,51 Punkten am Vortag.

Der SMI erreichte heute sein Tagestief bei 13 779,96 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 13 870,78 Punkten lag.

SMI-Entwicklung im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI lag am vorherigen Handelstag, dem 22.05.2026, bei 13 503,21 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 23.03.2026, bewegte sich der SMI bei 12 389,68 Punkten. Vor einem Jahr, am 23.06.2025, wurde der SMI mit einer Bewertung von 11 854,96 Punkten gehandelt.

Auf Jahressicht 2026 ging es für den Index bereits um 4,61 Prozent aufwärts. Im Jahreshoch erreichte der SMI bislang 14 063,53 Punkte. Bei 12 053,51 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

SMI-Top-Flop-Liste

Die Gewinner-Aktien im SMI sind derzeit Lonza (+ 2,48 Prozent auf 512,80 CHF), Roche (+ 1,95 Prozent auf 324,80 CHF), Novartis (+ 1,51 Prozent auf 122,10 CHF), Alcon (+ 1,10 Prozent auf 53,36 CHF) und Nestlé (+ 0,52 Prozent auf 79,41 CHF). Zu den schwächsten SMI-Aktien zählen hingegen Amrize (-2,57 Prozent auf 42,79 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-2,53 Prozent auf 86,32 CHF), Logitech (-2,06 Prozent auf 84,74 CHF), Sika (-2,02 Prozent auf 160,30 CHF) und Holcim (-1,75 Prozent auf 75,10 CHF).

Die teuersten SMI-Unternehmen

Die UBS-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SMI auf. 751 594 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 275,396 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im SMI den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der SMI-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 9,49 zu Buche schlagen. Mit 6,95 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Partners Group-Aktie an.

Redaktion finanzen.at