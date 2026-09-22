Zurich Insurance Aktie
WKN: 579919 / ISIN: CH0011075394
|SLI aktuell
|
22.09.2026 17:58:53
Gute Stimmung in Zürich: Letztendlich Gewinne im SLI
Am Dienstag bewegte sich der SLI via SIX schlussendlich 0,47 Prozent stärker bei 2 253,70 Punkten. In den Dienstagshandel ging der SLI 0,266 Prozent fester bei 2 249,15 Punkten, nach 2 243,18 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den SLI bis auf 2 239,08 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 2 264,06 Zählern.
So entwickelt sich der SLI seit Beginn des Jahres
Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.08.2026, wurde der SLI auf 2 310,30 Punkte taxiert. Der SLI lag vor drei Monaten, am 22.06.2026, bei 2 227,19 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 22.09.2025, bewegte sich der SLI bei 1 992,14 Punkten.
Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 4,78 Prozent aufwärts. 2 352,31 Punkte markierten den Höchststand des SLI im laufenden Jahr. Das Jahrestief liegt hingegen bei 1 915,56 Zählern.
Heutige Tops und Flops im SLI
Zu den stärksten Einzelwerten im SLI zählen derzeit VAT (+ 3,87 Prozent auf 659,60 CHF), Geberit (+ 3,16 Prozent auf 548,40 CHF), Kühne + Nagel International (+ 2,85) Prozent auf 231,20 CHF), Givaudan (+ 2,79 Prozent auf 3 464,00 CHF) und Lonza (+ 2,55 Prozent auf 562,80 CHF). Schwächer notieren im SLI hingegen UBS (-3,40 Prozent auf 40,33 CHF), Zurich Insurance (-2,13 Prozent auf 588,60 CHF), Swiss Life (-1,65 Prozent auf 916,00 CHF), Swisscom (-0,91 Prozent auf 651,00 CHF) und Julius Bär (-0,80 Prozent auf 71,72 CHF).
Welche SLI-Aktien den größten Börsenwert aufweisen
Die UBS-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SLI auf. 8 325 376 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie weist im SLI mit 301,643 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.
Fundamentalkennzahlen der SLI-Aktien im Blick
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier soll ein KGV von 10,16 zu Buche schlagen. Die Partners Group-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7,38 Prozent, die höchste im Index.
Redaktion finanzen.at
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|RBC Capital Markets
|17.08.26
|Zurich Insurance Hold
|Jefferies & Company Inc.
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|RBC Capital Markets
|06.08.26
|Zurich Insurance Hold
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|Zurich Insurance Outperform
|RBC Capital Markets
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|Zurich Insurance Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.08.26
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|06.08.26
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|RBC Capital Markets
|06.08.26
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|RBC Capital Markets
|07.08.26
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|RBC Capital Markets
|06.08.26
|Zurich Insurance Outperform
|RBC Capital Markets
|21.07.26
|Zurich Insurance Outperform
|RBC Capital Markets
|15.06.26
|Zurich Insurance Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|20.02.26
|Zurich Insurance Verkaufen
|DZ BANK
|19.01.26
|Zurich Insurance Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.12.25
|Zurich Insurance Sell
|UBS AG
|08.12.25
|Zurich Insurance Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.11.25
|Zurich Insurance Verkaufen
|DZ BANK
|17.08.26
|Zurich Insurance Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06.08.26
|Zurich Insurance Hold
|Jefferies & Company Inc.
|05.08.26
|Zurich Insurance Hold
|Jefferies & Company Inc.
|13.07.26
|Zurich Insurance Hold
|Jefferies & Company Inc.
|13.05.26
|Zurich Insurance Hold
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Amrize
|33,86
|0,21%
|Geberit AG (N)
|584,80
|0,24%
|Givaudan AG
|3 687,00
|-0,11%
|Julius Bär
|76,42
|0,34%
|Kühne + Nagel International AG (KN)
|246,20
|0,45%
|Lonza AG (N)
|600,00
|0,44%
|Partners Group AG
|663,00
|0,49%
|Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
|388,00
|0,34%
|Swiss Life AG (N)
|977,80
|0,37%
|Swiss Re AG
|147,50
|0,51%
|Swisscom AG
|694,00
|0,36%
|UBS
|42,97
|-0,51%
|VAT
|701,80
|0,49%
|Zurich Insurance AG (Zürich)
|627,40
|-0,10%
Indizes in diesem Artikel
|SLI
|2 253,70
|0,47%
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