Zurich Insurance Aktie

Zurich Insurance für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 579919 / ISIN: CH0011075394

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SLI aktuell 22.09.2026 17:58:53

Gute Stimmung in Zürich: Letztendlich Gewinne im SLI

Gute Stimmung in Zürich: Letztendlich Gewinne im SLI

Der SLI befand sich letztendlich im Aufwärtstrend.

Am Dienstag bewegte sich der SLI via SIX schlussendlich 0,47 Prozent stärker bei 2 253,70 Punkten. In den Dienstagshandel ging der SLI 0,266 Prozent fester bei 2 249,15 Punkten, nach 2 243,18 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SLI bis auf 2 239,08 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 2 264,06 Zählern.

So entwickelt sich der SLI seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.08.2026, wurde der SLI auf 2 310,30 Punkte taxiert. Der SLI lag vor drei Monaten, am 22.06.2026, bei 2 227,19 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 22.09.2025, bewegte sich der SLI bei 1 992,14 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 4,78 Prozent aufwärts. 2 352,31 Punkte markierten den Höchststand des SLI im laufenden Jahr. Das Jahrestief liegt hingegen bei 1 915,56 Zählern.

Heutige Tops und Flops im SLI

Zu den stärksten Einzelwerten im SLI zählen derzeit VAT (+ 3,87 Prozent auf 659,60 CHF), Geberit (+ 3,16 Prozent auf 548,40 CHF), Kühne + Nagel International (+ 2,85) Prozent auf 231,20 CHF), Givaudan (+ 2,79 Prozent auf 3 464,00 CHF) und Lonza (+ 2,55 Prozent auf 562,80 CHF). Schwächer notieren im SLI hingegen UBS (-3,40 Prozent auf 40,33 CHF), Zurich Insurance (-2,13 Prozent auf 588,60 CHF), Swiss Life (-1,65 Prozent auf 916,00 CHF), Swisscom (-0,91 Prozent auf 651,00 CHF) und Julius Bär (-0,80 Prozent auf 71,72 CHF).

Welche SLI-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Die UBS-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SLI auf. 8 325 376 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie weist im SLI mit 301,643 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der SLI-Aktien im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier soll ein KGV von 10,16 zu Buche schlagen. Die Partners Group-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7,38 Prozent, die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: BUTENKOV ALEKSEI / Shutterstock.com

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Aktien in diesem Artikel

Amrize 33,86 0,21% Amrize
Geberit AG (N) 584,80 0,24% Geberit AG (N)
Givaudan AG 3 687,00 -0,11% Givaudan AG
Julius Bär 76,42 0,34% Julius Bär
Kühne + Nagel International AG (KN) 246,20 0,45% Kühne + Nagel International AG (KN)
Lonza AG (N) 600,00 0,44% Lonza AG (N)
Partners Group AG 663,00 0,49% Partners Group AG
Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein 388,00 0,34% Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
Swiss Life AG (N) 977,80 0,37% Swiss Life AG (N)
Swiss Re AG 147,50 0,51% Swiss Re AG
Swisscom AG 694,00 0,36% Swisscom AG
UBS 42,97 -0,51% UBS
VAT 701,80 0,49% VAT
Zurich Insurance AG (Zürich) 627,40 -0,10% Zurich Insurance AG (Zürich)

Indizes in diesem Artikel

SLI 2 253,70 0,47%

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