Gute Stimmung in Zürich: Schlussendlich Gewinne im SMI

Der SMI befand sich am dritten Tag der Woche im Aufwind.

Letztendlich stieg der SMI im SIX-Handel um 0,71 Prozent auf 13 212,96 Punkte. Damit sind die im SMI enthaltenen Werte 1,551 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,435 Prozent auf 13 176,60 Punkte an der Kurstafel, nach 13 119,53 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SMI bis auf 13 112,02 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 13 238,37 Zählern.

So entwickelt sich der SMI auf Jahressicht

Auf Wochensicht verbucht der SMI bislang ein Plus von 1,04 Prozent. Noch vor einem Monat, am 13.04.2026, wies der SMI einen Stand von 13 145,91 Punkten auf. Der SMI wurde vor drei Monaten, am 13.02.2026, mit 13 600,67 Punkten bewertet. Noch vor einem Jahr, am 13.05.2025, bewegte sich der SMI bei 12 165,27 Punkten.

Im Index schlägt auf Jahressicht 2026 ein Minus von 0,259 Prozent zu Buche. Bei 14 063,53 Punkten erreichte der SMI bislang ein Jahreshoch. Bei 12 053,51 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im SMI

Zu den Top-Aktien im SMI zählen aktuell Zurich Insurance (+ 4,07 Prozent auf 563,00 CHF), UBS (+ 3,87 Prozent auf 36,22 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 2,09 Prozent auf 82,86 CHF), Logitech (+ 1,53 Prozent auf 81,20 CHF) und Richemont (+ 1,36 Prozent auf 156,55 CHF). Am anderen Ende der SMI-Liste stehen derweil Givaudan (-2,86 Prozent auf 2 683,00 CHF), Swiss Life (-1,53 Prozent auf 837,60 CHF), Geberit (-1,45 Prozent auf 503,40 CHF), Amrize (-1,38 Prozent auf 40,00 CHF) und Alcon (-1,10 Prozent auf 49,61 CHF) unter Druck.

SMI-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Das größte Handelsvolumen im SMI kann derzeit die UBS-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via SIX 6 820 074 Aktien gehandelt. Mit 277,484 Mrd. Euro weist die Roche-Aktie im SMI derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

KGV und Dividende der SMI-Titel

Im SMI präsentiert die Swiss Re-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 9,56 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die höchste Dividendenrendite fällt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,88 Prozent bei der Zurich Insurance-Aktie an.

Redaktion finanzen.at