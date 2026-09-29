Gute Stimmung in Zürich: SLI am Dienstagmittag mit grünem Vorzeichen

Der SLI entwickelt sich heute positiv.

Der SLI klettert im SIX-Handel um 12:10 Uhr um 0,68 Prozent auf 2 262,10 Punkte. Zuvor eröffnete der Index bei 2 250,72 Zählern und damit 0,172 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (2 246,86 Punkte).

Im Tagesverlauf ging es für den SLI bis auf 2 265,07 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 2 248,60 Zählern.

Jahreshoch und Jahrestief des SLI

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.08.2026, wurde der SLI mit 2 312,04 Punkten gehandelt. Noch vor drei Monaten, am 29.06.2026, wies der SLI einen Stand von 2 275,35 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 29.09.2025, wies der SLI 1 966,61 Punkte auf.

Der Index gewann seit Jahresbeginn 2026 bereits um 5,17 Prozent. Bei 2 352,31 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des SLI. Bei 1 915,56 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Das sind die Gewinner und Verlierer im SLI

Zu den Gewinner-Aktien im SLI zählen aktuell Julius Bär (+ 8,52 Prozent auf 77,70 CHF), Richemont (+ 2,87 Prozent auf 177,20 CHF), VAT (+ 2,84 Prozent auf 672,60 CHF), Galderma (+ 2,53 Prozent auf 166,10 CHF) und Logitech (+ 2,41 Prozent auf 84,86 CHF). Flop-Aktien im SLI sind hingegen Lindt (-8,60 Prozent auf 7 810,00 CHF), Straumann (-2,43 Prozent auf 94,10 CHF), Swiss Re (-0,84 Prozent auf 141,70 CHF), Kühne + Nagel International (-0,80 Prozent auf 224,20 CHF) und Roche (-0,56 Prozent auf 353,40 CHF).

Die teuersten Konzerne im SLI

Das Handelsvolumen der UBS-Aktie ist im SLI derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via SIX 1 065 221 Aktien gehandelt. Im SLI weist die Roche-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 302,832 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

SLI-Fundamentaldaten im Blick

Im SLI präsentiert die Swiss Re-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 10,48 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 7,63 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion finanzen.at