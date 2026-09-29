Logitech Aktie
WKN DE: A0J3YT / ISIN: CH0025751329
|SLI aktuell
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29.09.2026 12:27:16
Gute Stimmung in Zürich: SLI am Dienstagmittag mit grünem Vorzeichen
Der SLI klettert im SIX-Handel um 12:10 Uhr um 0,68 Prozent auf 2 262,10 Punkte. Zuvor eröffnete der Index bei 2 250,72 Zählern und damit 0,172 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (2 246,86 Punkte).
Im Tagesverlauf ging es für den SLI bis auf 2 265,07 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 2 248,60 Zählern.
Jahreshoch und Jahrestief des SLI
Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.08.2026, wurde der SLI mit 2 312,04 Punkten gehandelt. Noch vor drei Monaten, am 29.06.2026, wies der SLI einen Stand von 2 275,35 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 29.09.2025, wies der SLI 1 966,61 Punkte auf.
Der Index gewann seit Jahresbeginn 2026 bereits um 5,17 Prozent. Bei 2 352,31 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des SLI. Bei 1 915,56 Zählern steht hingegen das Jahrestief.
Das sind die Gewinner und Verlierer im SLI
Zu den Gewinner-Aktien im SLI zählen aktuell Julius Bär (+ 8,52 Prozent auf 77,70 CHF), Richemont (+ 2,87 Prozent auf 177,20 CHF), VAT (+ 2,84 Prozent auf 672,60 CHF), Galderma (+ 2,53 Prozent auf 166,10 CHF) und Logitech (+ 2,41 Prozent auf 84,86 CHF). Flop-Aktien im SLI sind hingegen Lindt (-8,60 Prozent auf 7 810,00 CHF), Straumann (-2,43 Prozent auf 94,10 CHF), Swiss Re (-0,84 Prozent auf 141,70 CHF), Kühne + Nagel International (-0,80 Prozent auf 224,20 CHF) und Roche (-0,56 Prozent auf 353,40 CHF).
Die teuersten Konzerne im SLI
Das Handelsvolumen der UBS-Aktie ist im SLI derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via SIX 1 065 221 Aktien gehandelt. Im SLI weist die Roche-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 302,832 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
SLI-Fundamentaldaten im Blick
Im SLI präsentiert die Swiss Re-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 10,48 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 7,63 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.
Redaktion finanzen.at
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Aktien in diesem Artikel
|Amrize
|33,65
|0,42%
|Galderma
|174,80
|1,63%
|Julius Bär
|81,80
|7,66%
|Kühne + Nagel International AG (KN)
|237,00
|-1,25%
|Lindt AG (PS) (Lindt & Sprüngli)
|8 375,00
|-7,61%
|Logitech S.A.
|89,80
|1,72%
|Partners Group AG
|633,80
|-0,56%
|Richemont
|187,55
|2,60%
|Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
|371,00
|-1,16%
|Straumann Holding AG
|98,74
|-3,72%
|Swiss Re AG
|149,10
|-1,58%
|UBS
|43,16
|1,17%
|VAT
|717,20
|3,40%
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