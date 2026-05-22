Swiss Re Aktie
WKN DE: A1H81M / ISIN: CH0126881561
|SLI-Kursentwicklung
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22.05.2026 12:27:09
Gute Stimmung in Zürich: SLI am Freitagmittag mit Gewinnen
Um 12:10 Uhr bewegt sich der SLI im SIX-Handel 0,13 Prozent höher bei 2 142,13 Punkten. Zuvor ging der SLI 0,479 Prozent stärker bei 2 149,65 Punkten in den Freitagshandel, nach 2 139,40 Punkten am Vortag.
Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 2 150,77 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 2 135,64 Punkten.
SLI-Entwicklung auf Jahressicht
Auf Wochensicht verbucht der SLI bislang ein Plus von 2,73 Prozent. Vor einem Monat, am 22.04.2026, wies der SLI einen Wert von 2 104,24 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI lag am vorherigen Handelstag, dem 20.02.2026, bei 2 200,58 Punkten. Vor einem Jahr, am 22.05.2025, lag der SLI-Kurs bei 2 001,58 Punkten.
Der Index verlor auf Jahressicht 2026 bereits um 0,411 Prozent. Bei 2 223,32 Punkten verzeichnete der SLI bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 1 915,56 Zählern.
SLI-Top-Flop-Liste
Zu den Gewinner-Aktien im SLI zählen aktuell Givaudan (+ 2,41 Prozent auf 2 884,00 CHF), VAT (+ 2,24 Prozent auf 611,00 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1,58 Prozent auf 83,52 CHF), Logitech (+ 1,51 Prozent auf 83,48 CHF) und Sika (+ 1,51 Prozent auf 144,85 CHF). Auf der Verliererseite im SLI stehen derweil Julius Bär (-8,05 Prozent auf 62,62 CHF), Partners Group (-4,18 Prozent auf 862,40 CHF), Swiss Re (-1,23 Prozent auf 120,25 CHF), Richemont (-0,77 Prozent auf 155,45 CHF) und Sandoz (-0,68 Prozent auf 64,72 CHF).
SLI-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung
Im SLI sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 1 297 164 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Roche mit 285,760 Mrd. Euro im SLI den größten Anteil aus.
Fundamentaldaten der SLI-Aktien im Fokus
Unter den SLI-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie mit 9,75 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Mit 5,66 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der Zurich Insurance-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
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