09.02.2026 17:58:48
Gute Stimmung in Zürich: SLI beendet den Handel in der Gewinnzone
Der SLI kletterte im SIX-Handel letztendlich um 0,34 Prozent auf 2 161,70 Punkte. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Gewinn von 0,181 Prozent auf 2 158,23 Punkte an der Kurstafel, nach 2 154,32 Punkten am Vortag.
Das Tagestief des SLI betrug 2 151,34 Punkte, das Tageshoch hingegen 2 163,05 Zähler.
SLI-Performance seit Jahresbeginn
Der SLI lag vor einem Monat, am 09.01.2026, bei 2 175,41 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI lag am vorherigen Handelstag, dem 07.11.2025, bei 2 005,87 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI erreichte am vorherigen Handelstag, dem 07.02.2025, einen Stand von 2 071,27 Punkten.
Der Index gewann seit Jahresanfang 2026 bereits um 0,498 Prozent. Bei 2 185,70 Punkten verzeichnete der SLI bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief beträgt hingegen 2 099,01 Punkte.
Gewinner und Verlierer im SLI
Die Top-Aktien im SLI sind aktuell Sandoz (+ 2,83 Prozent auf 63,14 CHF), Holcim (+ 2,48 Prozent auf 78,60 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 2,15 Prozent auf 68,34 CHF), Temenos (+ 1,82 Prozent auf 67,20 CHF) und Kühne + Nagel International (+ 1,77 Prozent auf 190,25 CHF). Die schwächsten SLI-Aktien sind hingegen Givaudan (-1,16 Prozent auf 3 059,00 CHF), Lindt (-1,11 Prozent auf 11 570,00 CHF), Alcon (-1,09 Prozent auf 60,08 CHF), Swisscom (-0,76 Prozent auf 657,00 CHF) und Roche (-0,73 Prozent auf 353,80 CHF).
Die meistgehandelten Aktien im SLI
Aktuell weist die UBS-Aktie das größte Handelsvolumen im SLI auf. Zuletzt wurden via SIX 4 245 336 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 309,359 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im SLI den höchsten Börsenwert.
Fundamentalkennzahlen der SLI-Aktien im Fokus
Die Adecco SA-Aktie weist mit 9,07 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI auf. Die höchste Dividendenrendite fällt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,50 Prozent bei der Swiss Re-Aktie an.
Analysen zu Swiss Re AG
|30.01.26
|Swiss Re Underweight
|Barclays Capital
|26.01.26
|Swiss Re Neutral
|UBS AG
|22.01.26
|Swiss Re Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|21.01.26
|Swiss Re Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.01.26
|Swiss Re Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Aktien in diesem Artikel
|ABB (Asea Brown Boveri)
|74,64
|2,16%
|Adecco SA
|25,20
|0,64%
|Alcon AG
|65,72
|-1,32%
|Givaudan AG
|3 350,00
|-0,92%
|Holcim AG
|85,92
|2,31%
|Kühne + Nagel International AG (KN)
|208,00
|1,81%
|Lindt AG (PS) (Lindt & Sprüngli)
|12 670,00
|-0,63%
|Roche AG (Genussschein)
|353,80
|-0,73%
|Sandoz
|69,00
|2,83%
|Swiss Re AG
|138,90
|-0,61%
|Swisscom AG
|719,50
|-0,62%
|Temenos AG
|73,40
|1,66%
|UBS
|37,24
|0,27%
Indizes in diesem Artikel
|SLI
|2 161,70
|0,34%
