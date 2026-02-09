Swisscom Aktie

Swisscom für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 916234 / ISIN: CH0008742519

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
SLI im Fokus 09.02.2026 17:58:48

Gute Stimmung in Zürich: SLI beendet den Handel in der Gewinnzone

Gute Stimmung in Zürich: SLI beendet den Handel in der Gewinnzone

Der SLI entwickelte sich zum Handelsende positiv.

Der SLI kletterte im SIX-Handel letztendlich um 0,34 Prozent auf 2 161,70 Punkte. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Gewinn von 0,181 Prozent auf 2 158,23 Punkte an der Kurstafel, nach 2 154,32 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des SLI betrug 2 151,34 Punkte, das Tageshoch hingegen 2 163,05 Zähler.

SLI-Performance seit Jahresbeginn

Der SLI lag vor einem Monat, am 09.01.2026, bei 2 175,41 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI lag am vorherigen Handelstag, dem 07.11.2025, bei 2 005,87 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI erreichte am vorherigen Handelstag, dem 07.02.2025, einen Stand von 2 071,27 Punkten.

Der Index gewann seit Jahresanfang 2026 bereits um 0,498 Prozent. Bei 2 185,70 Punkten verzeichnete der SLI bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief beträgt hingegen 2 099,01 Punkte.

Gewinner und Verlierer im SLI

Die Top-Aktien im SLI sind aktuell Sandoz (+ 2,83 Prozent auf 63,14 CHF), Holcim (+ 2,48 Prozent auf 78,60 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 2,15 Prozent auf 68,34 CHF), Temenos (+ 1,82 Prozent auf 67,20 CHF) und Kühne + Nagel International (+ 1,77 Prozent auf 190,25 CHF). Die schwächsten SLI-Aktien sind hingegen Givaudan (-1,16 Prozent auf 3 059,00 CHF), Lindt (-1,11 Prozent auf 11 570,00 CHF), Alcon (-1,09 Prozent auf 60,08 CHF), Swisscom (-0,76 Prozent auf 657,00 CHF) und Roche (-0,73 Prozent auf 353,80 CHF).

Die meistgehandelten Aktien im SLI

Aktuell weist die UBS-Aktie das größte Handelsvolumen im SLI auf. Zuletzt wurden via SIX 4 245 336 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 309,359 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im SLI den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der SLI-Aktien im Fokus

Die Adecco SA-Aktie weist mit 9,07 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI auf. Die höchste Dividendenrendite fällt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,50 Prozent bei der Swiss Re-Aktie an.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Historische Kursdaten
Alle SLI-Werte im Überblick
SPI-Aktien nach Marktkapitalisierung

Bildquelle: BUTENKOV ALEKSEI / Shutterstock.com

Nachrichten zu ABB (Asea Brown Boveri)

mehr Nachrichten

Analysen zu Swiss Re AG

mehr Analysen
30.01.26 Swiss Re Underweight Barclays Capital
26.01.26 Swiss Re Neutral UBS AG
22.01.26 Swiss Re Neutral JP Morgan Chase & Co.
21.01.26 Swiss Re Sell Goldman Sachs Group Inc.
05.01.26 Swiss Re Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

ABB (Asea Brown Boveri) 74,64 2,16% ABB (Asea Brown Boveri)
Adecco SA 25,20 0,64% Adecco SA
Alcon AG 65,72 -1,32% Alcon AG
Givaudan AG 3 350,00 -0,92% Givaudan AG
Holcim AG 85,92 2,31% Holcim AG
Kühne + Nagel International AG (KN) 208,00 1,81% Kühne + Nagel International AG (KN)
Lindt AG (PS) (Lindt & Sprüngli) 12 670,00 -0,63% Lindt AG (PS) (Lindt & Sprüngli)
Roche AG (Genussschein) 353,80 -0,73% Roche AG (Genussschein)
Sandoz 69,00 2,83% Sandoz
Swiss Re AG 138,90 -0,61% Swiss Re AG
Swisscom AG 719,50 -0,62% Swisscom AG
Temenos AG 73,40 1,66% Temenos AG
UBS 37,24 0,27% UBS

Indizes in diesem Artikel

SLI 2 161,70 0,34%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

08.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 6: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
08.02.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 6
07.02.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
07.02.26 KW 6: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
06.02.26 KW 6: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX legt schlussendlich kräftig zu -- DAX beendet Handel über 25.000-Punkte-Marke -- Asiens Börsen letztlich stark - Nikkei mit neuem Rekord
Der heimische Aktienmarkt zog am Montag deutlich an. Der deutsche Leitindex legte ebenfalls zu. Die US-Börsen präsentieren sich uneinheitlich. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich zum Wochenstart stark.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen