Index-Performance im Fokus 02.12.2025 15:59:11

Gute Stimmung in Zürich: SLI bewegt sich am Dienstagnachmittag im Plus

Gute Stimmung in Zürich: SLI bewegt sich am Dienstagnachmittag im Plus

Heute halten sich die Börsianer in Zürich zurück.

Am Dienstag notiert der SLI um 15:42 Uhr via SIX 0,09 Prozent höher bei 2 082,21 Punkten. Zuvor ging der SLI 0,166 Prozent schwächer bei 2 076,86 Punkten in den Handel, nach 2 080,31 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SLI bis auf 2 091,69 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 2 073,48 Zählern.

SLI-Performance seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.10.2025, lag der SLI bei 2 011,15 Punkten. Vor drei Monaten, am 02.09.2025, lag der SLI noch bei 1 983,36 Punkten. Vor einem Jahr, am 02.12.2024, wies der SLI einen Stand von 1 949,76 Punkten auf.

Seit Jahresbeginn 2025 schlägt ein Plus von 8,36 Prozent zu Buche. Bei 2 146,62 Punkten verzeichnete der SLI bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1 721,32 Punkten erreicht.

Top und Flops heute

Unter den stärksten Einzelwerten im SLI befinden sich aktuell Logitech (+ 2,00 Prozent auf 92,68 CHF), Holcim (+ 1,44 Prozent auf 76,18 CHF), Novartis (+ 1,11 Prozent auf 105,42 CHF), Roche (+ 0,97 Prozent auf 312,00 CHF) und ABB (Asea Brown Boveri) (+ 0,84 Prozent auf 57,70 CHF). Schwächer notieren im SLI hingegen Swisscom (-1,66 Prozent auf 563,00 CHF), Nestlé (-1,47 Prozent auf 78,88 CHF), Sonova (-1,03 Prozent auf 201,30 CHF), Temenos (-0,89 Prozent auf 72,45 CHF) und Straumann (-0,84 Prozent auf 92,22 CHF).

Welche Aktien im SLI das größte Handelsvolumen aufweisen

Die Novartis-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SLI auf. 1 097 110 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie weist im SLI den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 262,086 Mrd. Euro.

Diese Dividenden zahlen die SLI-Werte

Unter den SLI-Aktien weist 2025 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie mit 10,41 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Unter den Aktien im Index weist die Zurich Insurance-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 5,02 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

