Roche Aktie
WKN DE: A424UK / ISIN: CH1499059983
|Index-Bewegung
|
08.04.2026 15:59:11
Gute Stimmung in Zürich: SLI gibt am Mittwochnachmittag Gas
Am Mittwoch bewegt sich der SLI um 15:42 Uhr via SIX 3,24 Prozent höher bei 2 104,31 Punkten. Zum Handelsstart standen Gewinne von 4,03 Prozent auf 2 120,53 Punkte an der Kurstafel, nach 2 038,33 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Mittwoch bei 2 121,98 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 2 069,58 Punkten verzeichnete.
So bewegt sich der SLI seit Beginn Jahr
Auf Wochensicht verzeichnet der SLI bislang Gewinne von 1,64 Prozent. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 06.03.2026, erreichte der SLI einen Wert von 2 078,08 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 08.01.2026, lag der SLI bei 2 165,07 Punkten. Vor einem Jahr, am 08.04.2025, stand der SLI noch bei 1 823,98 Punkten.
Seit Beginn des Jahres 2026 gab der Index bereits um 2,17 Prozent nach. Bei 2 223,32 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des SLI. 1 915,56 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.
Tops und Flops im SLI
Zu den Top-Aktien im SLI zählen aktuell Richemont (+ 8,72 Prozent auf 152,75 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 8,19 Prozent auf 70,24 CHF), VAT (+ 7,60 Prozent auf 518,00 CHF), Holcim (+ 7,38 Prozent auf 70,38 CHF) und Straumann (+ 6,37 Prozent auf 85,22 CHF). Auf der Verliererseite im SLI stehen hingegen Lindt (-0,46 Prozent auf 10 830,00 CHF), Helvetia Baloise (-0,29 Prozent auf 207,80 CHF), Swisscom (-0,15 Prozent auf 669,50 CHF), Nestlé (+ 0,38 Prozent auf 78,54 CHF) und Swiss Re (+ 0,49 Prozent auf 132,95 CHF).
Welche Aktien im SLI die höchste Marktkapitalisierung aufweisen
Im SLI sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 4 720 744 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie hat im SLI mit 274,530 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.
Fundamentalkennzahlen der SLI-Titel im Fokus
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier soll ein KGV von 10,33 zu Buche schlagen. Die Zurich Insurance-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,80 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
|
12:26
|SLI aktuell: SLI am Donnerstagmittag in Rot (finanzen.at)
|
12:26
|Börse Zürich in Rot: SMI am Mittag im Minus (finanzen.at)
|
09:29
|Gute Stimmung in Zürich: SLI zum Start des Donnerstagshandels freundlich (finanzen.at)
|
09:29
|Gute Stimmung in Zürich: Zum Handelsstart Pluszeichen im SMI (finanzen.at)
|
08.04.26
|Freundlicher Handel in Zürich: SLI bewegt schlussendlich im Plus (finanzen.at)
|
08.04.26
|Handel in Zürich: Schlussendlich Gewinne im SMI (finanzen.at)
|
08.04.26
|Gute Stimmung in Zürich: SLI gibt am Mittwochnachmittag Gas (finanzen.at)
|
08.04.26
|Gewinne in Zürich: SMI am Mittwochnachmittag in Grün (finanzen.at)
Analysen zu Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
|12.03.26
|Roche Hold
|Deutsche Bank AG
|12.03.26
|Roche Overweight
|Barclays Capital
|12.03.26
|Roche Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|11.03.26
|Roche Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.03.26
|Roche Hold
|Deutsche Bank AG
|12.03.26
|Roche Hold
|Deutsche Bank AG
|12.03.26
|Roche Overweight
|Barclays Capital
|12.03.26
|Roche Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|11.03.26
|Roche Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.03.26
|Roche Hold
|Deutsche Bank AG
|12.03.26
|Roche Overweight
|Barclays Capital
|09.03.26
|Roche Overweight
|Barclays Capital
|09.03.26
|Roche Outperform
|Bernstein Research
|06.03.26
|Roche Buy
|UBS AG
|10.02.26
|Roche Overweight
|Barclays Capital
|09.03.26
|Roche Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|16.02.26
|Roche Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|02.02.26
|Roche Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|29.01.26
|Roche Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|27.01.26
|Roche Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|12.03.26
|Roche Hold
|Deutsche Bank AG
|12.03.26
|Roche Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|11.03.26
|Roche Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.03.26
|Roche Hold
|Deutsche Bank AG
|09.03.26
|Roche Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
Aktien in diesem Artikel
|ABB (Asea Brown Boveri)
|75,82
|-0,42%
|Amrize
|48,19
|-1,07%
|Helvetia Baloise Holding AG
|229,40
|1,24%
|Holcim AG
|75,08
|-1,13%
|Lindt AG (PS) (Lindt & Sprüngli)
|11 800,00
|0,00%
|Nestlé SA (Nestle)
|84,69
|-1,09%
|Richemont
|163,15
|-0,55%
|Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
|336,38
|-1,48%
|Straumann Holding AG
|90,00
|-1,10%
|Swiss Re AG
|144,45
|-0,17%
|Swisscom AG
|735,00
|0,68%
|UBS
|34,92
|-1,30%
|VAT
|566,80
|0,75%
|Zurich Insurance AG (Zürich)
|617,00
|0,98%
Indizes in diesem Artikel
|SLI
|2 087,08
|-0,45%