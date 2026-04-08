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Roche Aktie

Roche für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A424UK / ISIN: CH1499059983

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Index-Bewegung 08.04.2026 15:59:11

Gute Stimmung in Zürich: SLI gibt am Mittwochnachmittag Gas

Gute Stimmung in Zürich: SLI gibt am Mittwochnachmittag Gas

Heute greifen die Anleger in Zürich beherzt zu.

Am Mittwoch bewegt sich der SLI um 15:42 Uhr via SIX 3,24 Prozent höher bei 2 104,31 Punkten. Zum Handelsstart standen Gewinne von 4,03 Prozent auf 2 120,53 Punkte an der Kurstafel, nach 2 038,33 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Mittwoch bei 2 121,98 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 2 069,58 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der SLI seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht verzeichnet der SLI bislang Gewinne von 1,64 Prozent. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 06.03.2026, erreichte der SLI einen Wert von 2 078,08 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 08.01.2026, lag der SLI bei 2 165,07 Punkten. Vor einem Jahr, am 08.04.2025, stand der SLI noch bei 1 823,98 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 gab der Index bereits um 2,17 Prozent nach. Bei 2 223,32 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des SLI. 1 915,56 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im SLI

Zu den Top-Aktien im SLI zählen aktuell Richemont (+ 8,72 Prozent auf 152,75 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 8,19 Prozent auf 70,24 CHF), VAT (+ 7,60 Prozent auf 518,00 CHF), Holcim (+ 7,38 Prozent auf 70,38 CHF) und Straumann (+ 6,37 Prozent auf 85,22 CHF). Auf der Verliererseite im SLI stehen hingegen Lindt (-0,46 Prozent auf 10 830,00 CHF), Helvetia Baloise (-0,29 Prozent auf 207,80 CHF), Swisscom (-0,15 Prozent auf 669,50 CHF), Nestlé (+ 0,38 Prozent auf 78,54 CHF) und Swiss Re (+ 0,49 Prozent auf 132,95 CHF).

Welche Aktien im SLI die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im SLI sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 4 720 744 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie hat im SLI mit 274,530 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Fundamentalkennzahlen der SLI-Titel im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier soll ein KGV von 10,33 zu Buche schlagen. Die Zurich Insurance-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,80 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at

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ABB (Asea Brown Boveri) 75,82 -0,42% ABB (Asea Brown Boveri)
Amrize 48,19 -1,07% Amrize
Helvetia Baloise Holding AG 229,40 1,24% Helvetia Baloise Holding AG
Holcim AG 75,08 -1,13% Holcim AG
Lindt AG (PS) (Lindt & Sprüngli) 11 800,00 0,00% Lindt AG (PS) (Lindt & Sprüngli)
Nestlé SA (Nestle) 84,69 -1,09% Nestlé SA (Nestle)
Richemont 163,15 -0,55% Richemont
Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein 336,38 -1,48% Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
Straumann Holding AG 90,00 -1,10% Straumann Holding AG
Swiss Re AG 144,45 -0,17% Swiss Re AG
Swisscom AG 735,00 0,68% Swisscom AG
UBS 34,92 -1,30% UBS
VAT 566,80 0,75% VAT
Zurich Insurance AG (Zürich) 617,00 0,98% Zurich Insurance AG (Zürich)

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SLI 2 087,08 -0,45%

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