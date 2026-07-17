Richemont Aktie
WKN DE: A1W5CV / ISIN: CH0210483332
|Marktbericht
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17.07.2026 17:58:49
Gute Stimmung in Zürich: SLI klettert zum Ende des Freitagshandels
Am Freitag legte der SLI via SIX zum Handelsende um 0,33 Prozent auf 2 298,35 Punkte zu. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Gewinn von 0,028 Prozent auf 2 291,42 Punkte an der Kurstafel, nach 2 290,79 Punkten am Vortag.
Der SLI erreichte heute sein Tagestief bei 2 284,24 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 2 301,87 Punkten lag.
SLI-Performance seit Jahresbeginn
Seit Beginn der Woche legte der SLI bereits um 0,714 Prozent zu. Noch vor einem Monat, am 17.06.2026, wies der SLI einen Stand von 2 214,14 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 17.04.2026, stand der SLI bei 2 167,65 Punkten. Vor einem Jahr, am 17.07.2025, wies der SLI einen Wert von 1 983,81 Punkten auf.
Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 6,85 Prozent aufwärts. In diesem Jahr markierte der SLI bereits ein Jahreshoch bei 2 321,54 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1 915,56 Zählern erreicht.
Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SLI
Die Gewinner-Aktien im SLI sind derzeit Sandoz (+ 3,14 Prozent auf 65,74 CHF), Logitech (+ 2,44 Prozent auf 83,04 CHF), Swiss Re (+ 1,80 Prozent auf 138,30 CHF), Zurich Insurance (+ 1,79 Prozent auf 624,40 CHF) und Galderma (+ 1,53 Prozent auf 172,50 CHF). Die schwächsten SLI-Aktien sind derweil VAT (-3,62 Prozent auf 666,20 CHF), Julius Bär (-1,95 Prozent auf 73,30 CHF), UBS (-1,89 Prozent auf 42,54 CHF), Richemont (-1,62 Prozent auf 194,20 CHF) und Lonza (-1,29 Prozent auf 567,80 CHF).
SLI-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung
Im SLI weist die UBS-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via SIX 4 948 502 Aktien gehandelt. Im SLI weist die Roche-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 283,983 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.
Fundamentalkennzahlen der SLI-Mitglieder im Blick
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier wird ein KGV von 10,31 erwartet. Mit 6,83 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.
Redaktion finanzen.at
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